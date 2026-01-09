Στα μπλόκα η Κωνσταντοπούλου: «Κάτω από τα χέρια από τους αγρότες!»

Στο πλευρό των αγροτών που συμμετέχουν στα μπλόκα βρέθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την μετάβασή της στη Λάρισα όπου σήμερα διεξήχθη συνεδρίαση του δικαστηρίου για την υπόθεση των βίντεο των συρμών που ενεπλάκησαν στην τραγωδία των Τεμπών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου, όπως αναφέρει σε δήλωσή της, σταμάτησε σε όλα τα αγροτικά μπλόκα κατά μήκος της διαδρομής, τονίζοντας ότι οι αγρότες εξασφάλισαν τη διέλευση για όσους εμπλέκονται στη δίκη προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία.

«Πέρασα απ' όλα τα μπλόκα σήμερα, μέσα στη νύχτα, ταξιδεύοντας προς τη Λάρισα για τη δίκη που αφορά το Έγκλημα των Τεμπών. Οι πραγματικοί αγρότες, με αυταπάρνηση και με στερήσεις, δίνουν τη μάχη για όλους μας. Δεν θα μπορούσα παρά να είμαι στο πλευρό τους, όπως είμαι όλα αυτά τα χρόνια», τόνισε μεταξύ άλλων στη δήλωσή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατέληξε:

«Δεν θα μπορούσα παρά να πω με όλες μου τις δυνάμεις και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Χατζηδάκη, κάτω τα χέρια! Κάτω τα χέρια από τους αγρότες! Είστε υποχρεωμένοι να στηρίξετε και να τιμήσετε τον αγροτικό μας κόσμο».