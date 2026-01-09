Πάτρα: Ένας προφυλακιστέος και τρεις ελεύθεροι, για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν νωρίτερα το πρωί στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας

Προφυλακιστέος, με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την σημερινή απολογία του ένας 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται, μαζί με άλλους οκτώ, για την υπόθεση του θανάτου του 30χρονου Κώστα, έπειτα από ξυλοδαρμό τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης, στην Πάτρα.

Παράλληλα, προσωρινά ελεύθεροι, αλλά με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά τις απολογίες τους άλλοι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, με την Αστυνομία να έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αφού έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι του 30χρονου θύματος.

Στο μεταξύ, παρουσιάστηκε σήμερα στην Ασφάλεια Πατρών ένας ακόμη άνδρας που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του 31χρονου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπολοίπων τεσσάρων ανδρών που αναζητούνται.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

