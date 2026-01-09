Υπουργείο Παιδείας: Ορκίστηκε σήμερα ο νέος Μουφτής Διδυμοτείχου

Ορκίστηκε σήμερα ο νέος Μουφτής Διδυμοτείχου, κ. Εμίν Σερίφ από την Υπουργό Παιδείας

Υπουργείο Παιδείας: Ορκίστηκε σήμερα ο νέος Μουφτής Διδυμοτείχου
Υπουργείο Παιδείας
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η τελετή ορκωμοσίας του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, κ. Εμίν Σερίφ, ενώπιον της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη.

Η επιλογή και η ορκωμοσία του νέου Μουφτή, σηματοδοτεί την για πρώτη φορά ολοκληρωμένη εφαρμογή του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τον θεσμό της Μουφτείας σύμφωνα με νόμο 4964/2022 (Α’ 150).

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η ορκωμοσία του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου κ. Εμίν Σερίφ αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Ελληνική Πολιτεία και τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην πράξη, με πληρότητα και διαφάνεια, το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θεσπίσαμε ως Πολιτεία, επιβεβαιώνοντας ότι οι νόμοι του κράτους δεν μένουν στα χαρτιά, αλλά γίνονται πράξη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου η θρησκευτική ελευθερία, ο αμοιβαίος σεβασμός και η ειρηνική συνύπαρξη δεν αποτελούν απλώς ζητούμενα, αλλά σταθερές αξίες της κοινωνικής μας ζωής. Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από εντάσεις και διαιρέσεις, ο διάλογος, η κατανόηση και η θεσμική τάξη παραμένουν ο μόνος ασφαλής δρόμος για την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Με τον νόμο 4964/2022, η Πολιτεία ενίσχυσε τον ρόλο της Μουφτείας, κατοχύρωσε θεσμικά το κύρος του Μουφτή και διασφάλισε μια αξιόπιστη, σύγχρονη και διαφανή διαδικασία επιλογής, σε πλήρη εναρμόνιση με το Σύνταγμα, τη Συνθήκη της Λωζάνης και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η ενότητα, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η κοινή μας προσήλωση στην ειρήνη και την ευημερία αποτελούν θεμέλιο για το μέλλον όλων των Ελλήνων, ανεξαρτήτως θρησκευτικής πίστης. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε, με θεσμική συνέπεια, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς μας θεσμούς».

Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο νόμος

Ο ν. 4964/2022, ο οποίος θεσμοθετήθηκε επί Υπουργίας της Νίκης Κεραμέως, αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι η Ελλάδα εφαρμόζει πλήρως το άρθρο 13 του Συντάγματος περί θρησκευτικής ελευθερίας και σέβεται απολύτως τη Συνθήκη της Λωζάνης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Με τον νόμο αυτό καταργήθηκε το προηγούμενο καθεστώς (ν. 1920/1991) και εισήχθη ένα σύγχρονο, σαφές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ενισχύει τον ρόλο της Μουφτείας, διασφαλίζει τη θεσμική αξιοπιστία της διαδικασίας επιλογής και προστατεύει το κύρος του Μουφτή.

Μέχρι σήμερα, είτε η σχετική νομοθεσία δεν είχε εφαρμοστεί πλήρως, είτε ακολουθούνταν εθιμικές πρακτικές. Πρόκειται, συνεπώς, για μια ιστορική ημέρα τόσο για την Ελληνική Πολιτεία όσο και για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα ότι οι νόμοι του κράτους εφαρμόζονται με συνέπεια και διαφάνεια.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Βουλευτής Έβρου κ. Χρήστος Δερμετζόπουλος και ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ, κ. Ιλχάν Σαμπρή Αχμέτ, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας κ. Γιώργος Καλαντζής, εκπρόσωποι της Μουσουλμανικής μειονότητας, οι σοφολογιότατοι τοποτηρητές Μουφτήδες, οι πρόεδροι των διαχειριστικών επιτροπών μουσουλμανικής περιουσίας, Ιεροδιδάσκαλοι Ισλαμικής Θρησκείας και άλλα εξέχοντα μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας.

Ποιος είναι ο νέος Μουφτής Διδυμοτείχου

Ο Εμίν Σερίφ γεννήθηκε το 1967, είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων τέκνων. Ομιλεί, πλην της ελληνικής, την αραβική και τουρκική γλώσσα. Γεννήθηκε στο χωριό Σιδηρώ του νομού Έβρου και το 1980 μετέβη στη Δαμασκό όπου φοίτησε στο Ινστιτούτο Al-Furqan. Ήταν ο πρώτος Έλληνας μουσουλμάνος που ταξίδεψε στη Δαμασκό για σπουδές. Μετά την αποφοίτησή του το 1986, ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία και στη συνέχεια σπούδασε στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Μεδίνα στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Έκτοτε υπηρετεί ως Ιμάμης στον Έβρο. Το 2004 διορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιμάμης για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων αθλητών κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Έχει εκφωνήσει ομιλίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση των μουσουλμάνων στην Ελλάδα, έχει τελέσει Χατζ ως προσκεκλημένος του Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας εκπροσωπώντας τη μουσουλμανική μειονότητα Θράκης και μετείχε στη συντακτική ομάδα του βιβλίου «Ισλαμικές αρχαιότητες στην Ξάνθη».

