Σοφία Ζαχαράκη: Αυτά είναι τα 8 «θεμέλια» για το δημόσιο σχολείο

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίασε στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026, το κυβερνητικό όραμα για την εκπαίδευση, χαρακτηρίζοντάς το ως «μακροπρόθεσμη επένδυση εθνικής συνοχής και κοινωνικής δικαιοσύνης».

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης βρέθηκε η ανακοίνωση του «EDU Plan», μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για την πρόβλεψη αναγκών και την έγκαιρη κάλυψη κενών.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη

Η υπουργός τόνισε τη σημαντική αύξηση των πόρων για την Παιδεία:

Συνολικός προϋπολογισμός: 6,87 δισ. ευρώ.

Αύξηση: Κατά 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Συνολική αύξηση από το 2019: +22%.

Το «EDU Plan» - Από τη διαχείριση στην πρόληψη

Κεντρική καινοτομία αποτελεί το EDU Plan, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία από την επόμενη χρονιά. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα στρατηγικού σχεδιασμού που, αξιοποιώντας δημογραφικά δεδομένα και εργαλεία AI, στοχεύει:

Στην πρόβλεψη των αναγκών στελέχωσης.

Στην έγκαιρη αντιμετώπιση των μεταβολών σχολικών μονάδων και κενών.

Ουσιαστικά, προκύπτει ένα εργαλείο προγραμματισμού για την αντιμετώπιση των χρονικών καθυστερήσεων και των κενών εκπαιδευτικών.

Τα 8 «θεμέλια» για το δημόσιο σχολείο

Η Σοφία Ζαχαράκη περιέγραψε 8 βασικούς άξονες για τη διαμόρφωση του «σχολείου της επόμενης γενιάς»:

Λειτουργία και εμπιστοσύνη: Έμφαση στην έγκαιρη στελέχωση. Ίσες ευκαιρίες: Ένταξη, ψυχοκοινωνική στήριξη και αναδιοργάνωση των ΚΕΔΑΣΥ. Σύγχρονη γνώση: Ανάπτυξη κριτικής σκέψης, δεξιοτήτων και χρήση της AI με κανόνες. Νέα προγράμματα σπουδών και πολλαπλό βιβλίο: Ψηφιακή επιλογή, με στόχο την έντυπη διάθεση το 2027. Υποδομές και ανακαινίσεις: Επέκταση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας. Αξιολόγηση και επιμόρφωση: Στόχος η επιμόρφωση 100.000 εκπαιδευτικών. Πρότυπα/Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια: Προώθηση της πολυτυπίας και των επιλογών. Επαγγελματική Εκπαίδευση & Μαθητεία: Σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ειδική αγωγή και ψηφιακό φροντιστήριο

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις παρεμβάσεις για την ένταξη, με κεντρικό σύνθημα «κανένα παιδί αόρατο»:

Ειδική αγωγή: Αύξηση κατά 90% των τμημάτων ένταξης (+3.400), 8 νέα ειδικά σχολεία, και ενίσχυση με 1.200 ψυχολόγους/κοινωνικούς λειτουργούς.

ΚΕΔΑΣΥ: Αναδιοργάνωση με ψηφιακή παρακολούθηση των ραντεβού και ενίσχυση στελέχωσης για μείωση των αναμονών.

Ψηφιακό φροντιστήριο: Επέκταση του προγράμματος (ήδη 62.000 μαθητές) με στόχο τη ζωντανή (live) λειτουργία και για την Α’ και Β’ Λυκείου την περίοδο 2026–2027, λειτουργώντας ως αντισταθμιστικό μέτρο στην ιδιωτική δαπάνη.

Διορισμοί και πανεπιστήμιο

Σημαντικά στοιχεία που αναφέρθηκαν αφορούν:

Διορισμοί εκπαιδευτικών: 48.548 μόνιμοι διορισμοί από το 2020 έως σήμερα.

Υποδομές σχολείων: Ανακαινίστηκαν 431 σχολεία το καλοκαίρι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Αναφορά σε αυξημένο προϋπολογισμό για φοιτητική μέριμνα και εστίες, καθώς και στη στρατηγική διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων.

Διαβάστε επίσης