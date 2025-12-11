Πειραματικά Σχολεία: 13 νέα μέχρι το 2028 - Σε ποιες περιοχές θα λειτουργήσουν

Με 13 νέα Πειραματικά Σχολεία ενισχύεται το εκπαιδευτικό σύστημα τα σχολικά έτη 2026-2027 και 2027-2028, σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη. Από τις νέες μονάδες, οι 9 θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027 και οι υπόλοιπες 4 το 2027-2028, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Πειραματικών από 120 σε 133.

Ο θεσμός συνεχίζει να επεκτείνεται με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και καινοτόμων εκπαιδευτικών δομών, που προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες και στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Τα νέα Πειραματικά Σχολεία θα λειτουργήσουν στις εξής περιοχές:

Από το σχολικό έτος 2026-2027:

18ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας

4ο Νηπιαγωγείο Ταύρου

3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Φλώρινας

8ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ζακύνθου

7ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κέρκυρας

5ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας

Από το σχολικό έτος 2027-2028:

4ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου

1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου

4ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.)

Στην απόφαση καθορίζονται οι διασυνδέσεις των νέων και υφιστάμενων Πειραματικών σχολείων ανά περιοχή:

Αλεξανδρούπολη: 18ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο – 1ο Πειραματικό Δημοτικό – 6ο Πειραματικό Γυμνάσιο

18ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο – 1ο Πειραματικό Δημοτικό – 6ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χαλάνδρι: 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο – 1ο Πειραματικό Δημοτικό – 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο

1ο Πειραματικό Γυμνάσιο – 1ο Πειραματικό Δημοτικό – 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Νέα Ιωνία: 5ο Πειραματικό Γυμνάσιο – 3ο Πειραματικό Δημοτικό – 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης

5ο Πειραματικό Γυμνάσιο – 3ο Πειραματικό Δημοτικό – 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης Ταύρος: 4ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο & (από 2027-2028) 4ο Πειραματικό Δημοτικό

4ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο & (από 2027-2028) 4ο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινα: 3ο Πειραματικό Γυμνάσιο – Πειραματικό Δημοτικό – 7ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο

3ο Πειραματικό Γυμνάσιο – Πειραματικό Δημοτικό – 7ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ζάκυνθος: 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο & (από 2027-2028) 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο

1ο Πειραματικό Γυμνάσιο & (από 2027-2028) 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Κέρκυρα: 14ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο – 4ο Πειραματικό Δημοτικό – 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο – (από 2027-2028) 4ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο

14ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο – 4ο Πειραματικό Δημοτικό – 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο – (από 2027-2028) 4ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καρδίτσα: 5ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο – 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο – 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο – (από 2027-2028) 5ο Πειραματικό Δημοτικό

Τροποποίηση για το κοινό ΕΠ.Ε.Σ. Χαλανδρίου

Με την ίδια απόφαση, τροποποιείται η σύνθεση του κοινoύ ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο πλέον περιλαμβάνει το 1ο Πειραματικό Δημοτικό, το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο και το 1ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου.

Για την απόφαση, η υπουργός Σοφία Ζαχαράκηδήλωσε:

«Ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τον πετυχημένο θεσμό των Πειραματικών Σχολείων, προσθέτοντας 13 νέες σχολικές μονάδες στις 120 που ήδη λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για σχολεία που συμβάλλουν, ως «οδοδείκτες» προόδου και «φάροι» γνώσης για τα παιδιά μας και την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Επενδύουμε σε μία εκπαίδευση που τολμά να δοκιμάζει, να καινοτομεί, να ανοίγει δρόμους για το αύριο. Τα Πειραματικά Σχολεία είναι χώροι, όπου η εκπαιδευτική έρευνα συνδέεται με την πράξη, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ελευθερία να αναπτύξουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις και οι μαθητές/τριες βρίσκουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν ταλέντα και δεξιότητες. Η οργανωμένη διασύνδεση και η ενιαία εποπτεία, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον κρίσιμο παιδαγωγικό ρόλο αυτών των σχολείων. Με συνέπεια και σχέδιο, συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα δημόσιο σχολείο ανοιχτό στις ιδέες, στις προκλήσεις και στις ανάγκες του μέλλοντος».

