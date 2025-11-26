ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες της 4ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (αξιολογικός πίνακας Β΄ και επικουρικός εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.) και απορριπτέων της Προκήρυξης 4ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 42/18.08.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.), με βάση τα στοιχεία που απεστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΤΕ.

Στους πίνακες κατάταξης, όπως προέκυψε από τη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29.1.2019) και στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) όπως ισχύουν, μεταξύ όλων των υποψηφίων της οικείας προκήρυξης, με σκοπό την επιτάχυνση στο χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων από την αποφυγή κληρώσεων μεταξύ των ισοβαθμούντων, εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Κάντε "κλικ" στο σύνδεσμο που ακολουθεί και δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα.

4ΕΑ/2025 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής

01:38ΚΟΣΜΟΣ

ΣΑ ΟΗΕ: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίτη μέρα ανόδου στη Wall Street – «Άλμα» για τον Dow Jones

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Πολλά εξαρτώνται από τις ΗΠΑ, γιατί η Ρωσία παίρνει περισσότερο στα σοβαρά τη δύναμη της Αμερικής

00:33ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα πάει για το «μπαμ» με τον Νάναλι, λένε οι Σέρβοι!

00:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Μπορούμε να παίξουμε άμυνα, πρέπει να βελτιώσουμε την συγκέντρωσή μας»

00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πάρτι Τσέλσι με Μπαρτσελόνα - «Βόμβα» Μπάγερ στο Μάντσεστερ - Τα αποτελέσματα

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Δήλωσε «παρών» για την Εθνική ο Ρογκαβόπουλος

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν οι 24 μαθήτριες που είχαν απαχθεί από οικοτροφείο στην πολιτεία Κέμπι

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη

23:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άρτα: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης απάτης με 19.725 ευρώ – Η μέθοδος «ψεύτικου αστυνομικού»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό στη Λάρισα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Έπιασε κορυφή ο Παναθηναϊκός! - Τέταρτη διαδοχική νίκη για τους «πράσινους»

23:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Θετική αξιολόγηση του σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Μ’ όλα τα… όπλα του ο Μεντιλίμπαρ - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή

23:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε το 2021 για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο: «Κατάλαβα εξ' αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»

23:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν 91-69: Πρώτα την εξαφάνισε και μετά την ισοπέδωσε

23:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 46χρονη φεύγει από το σπίτι μετά τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 46χρονη φεύγει από το σπίτι μετά τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πήρα μόνο πέντε βιβλία» και «ένα συγγνώμη δεν λέει»: Αναγνώστες σχολιάζουν το εκδοτικό φαινόμενο «Ιθάκη» που έχει πουλήσει ήδη 33.000 αντίτυπα και την μαρτυρία Τσίπρα

21:23ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στην Ήπειρο - Οι περιοχές που θα «βουλιάξουν» μέχρι την Παρασκευή

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδιά τους μέσα σε πλοίο – Συνελήφθη 63χρονος

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Πότε ξεκινάει η 48ωρη «επέλασή» της - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

20:30LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: ««Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» - Η μάχη του με την κατάθλιψη

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε το 2021 για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο: «Κατάλαβα εξ' αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανεπιθύμητος στην Ελλάδα Αλβανός δημοσιογράφος - Η προκλητική ανάρτηση για την Κόνιτσα

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Forbes 30 under 30»: «Να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη του: Σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες και ελπίζει σε ήρεμα νερά

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της με σφυρί - Πώς σκηνοθέτησε το έγκλημα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προσευχόταν πριν ξεψυχήσει η 75χρονη - Έψελνε το «Πάτερ Ημών»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

23:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν 91-69: Πρώτα την εξαφάνισε και μετά την ισοπέδωσε

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Η κόρη της ηλικιωμένης από τη Σαλαμίνα για τη νύφη της στο Newsbomb: «Είχε ύποπτη συμπεριφορά, ο αδελφός μου είναι συντετριμμένος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ