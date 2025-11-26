ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (αξιολογικός πίνακας Β΄ και επικουρικός εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.) και απορριπτέων της Προκήρυξης 4ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 42/18.08.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.), με βάση τα στοιχεία που απεστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΤΕ.

Στους πίνακες κατάταξης, όπως προέκυψε από τη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29.1.2019) και στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) όπως ισχύουν, μεταξύ όλων των υποψηφίων της οικείας προκήρυξης, με σκοπό την επιτάχυνση στο χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων από την αποφυγή κληρώσεων μεταξύ των ισοβαθμούντων, εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Κάντε "κλικ" στο σύνδεσμο που ακολουθεί και δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα.