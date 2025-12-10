Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Αναλυτικοί πίνακες

Αυτοί είναι οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, δημοσιεύοντας την Υπουργική Απόφαση με αριθμό: Φ.253/160742/A5/10-12-2025.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 και εφεξής, για εισαγωγή στα ΑΕΙ, στις ΑΕΑ, στις σχολές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, στη ΣΣΑΣ, στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις ΑΕΝ, στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις ΑΣΤΕ.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ, ενώ, ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες: