Χανιά: Μία Λέσχη Γραφής από εφήβους καλλιεργεί τους συγγραφείς του «αύριο»

Μία παρέα μαθητών από τα Χανιά, δημιούργησε κάτι διαφορετικό, μακριά από τις επιταγές της εποχής

Σε έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχεί η ταχύτητα της ψηφιακής πληροφορίας και η συνεχής διαδικτυακή παρουσία, ειδικά μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μία ομάδα εφήβων από τα Χανιά που μοιράζονται την αγάπη για το βιβλίο και τη δημιουργική γραφή, έδωσαν ζωή σε κάτι ξεχωριστό: Μία Λέσχη που καλλιεργεί τη φιλαναγνωσία, τη συντροφικότητα και τη δημιουργική έκφραση στην πόλη.

Πρόκειται για τους Γραφείς του ΛΟΓΟΥ (Λέσχη Οπαδών Γραφής Οραματισμού και Ύπαρξης), οι οποίοι τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα (κυρίως πρωινά Σαββάτου), διαβάζουν, συνομιλούν, εκφράζονται και γνωρίζονται μέσα από βιβλία, σε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών, στον χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης, στον Δημοτικό Κήπο.

Καθώς όλα τα παιδιά της Λέσχης είναι μαθητές Γυμνασίου ή Λυκείου, προγραμματίζουν τις συναντήσεις τους μέσω της τεχνολογίας. Δηλαδή, έχουν δημιουργήσει ομαδικές συνομιλίες στο Instagram και το Viber ώστε να οργανώνονται και να ψηφίζουν τις θεματολογίες των συναντήσεων δημιουργικής γραφής.

Μάλιστα, στις συναντήσεις συμμετέχουν συγγραφείς αλλά και καθηγητές φιλολογίας, όπως οι Ζοέλ Λοπινό και Ρούλα Βουράκη, ενώ, τα παιδιά έχουν επισκεφτεί τον εκδοτικό οίκο «Ραδάμανθυς», το Μουσείο Τυπογραφίας και άλλες σημαντικές τοποθεσίες. Προσεχώς πρόκειται να έχουν διαδικτυακές συναντήσεις και με εκπροσώπους εκδοτικών οίκων, όπως οι «Μίνωας», «Πατάκης» κ.ά.

Πώς δημιουργήθηκε η εφηβική Λέσχη Ανάγνωσης

Η ιδέα προέκυψε πριν από 2 χρόνια από την μαθήτρια του 4ου ΓΕΛ, Κωνσταντίνα Παρτσακουλάκη, η οποία από μικρή ασχολείται με την ποίηση και τη λογοτεχνία, ενώ, έχει λάβει μέρος και σε διαγωνισμούς δημιουργικής γραφής.

«Βρίσκω χρόνο επειδή είναι αυτό που μου αρέσει και το θεωρώ κάτι πολύ σημαντικό. Για εμένα, η γραφή και η ανάγνωση είναι κάτι ζωντανό. Προσφέρει αναμνήσεις, είναι ένα ταξίδι στον κόσμο. Νιώθω ότι έχω ωριμάσει μέσα από τα βιβλία και την γραφή. Η ενασχόληση με την γραφή προσφέρει πολλά», αναφέρει στο zarpanews.gr.

Θεωρεί πως τα παιδιά που γράφουν, ίσως νιώθουν λίγο μόνα, σε μία εποχή που είναι πολύ διαφορετική. «Όλοι εδώ είμαστε μία παρέα με ένα κοινό ενδιαφέρον: Την αγάπη για την γραφή και την ανάγνωση».

Η Τζίνα Μωραΐτάκη, απόφοιτη του ΓΕΛ Ακρωτηρίου, ετοιμάζεται να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις ξανά. «Η γραφή σού μαθαίνει να σκέφτεσαι, μαθαίνεις τον εαυτό σου, αναπτύσσεται η φαντασία σου και δεν… αποβλακώνεσαι. Νομίζω πως είναι και η μόνη στιγμή που είσαι πραγματικά ελεύθερος», σχολιάζει.

Ο Σήφης Δρακάκης, μαθητής του Α’ ΕΠΑΛ Χανίων, αποκαλύπτει ότι «ήθελα να γράφω αυτό που σκέφτομαι χωρίς να με ενοχλεί κανείς. Γράφω μυθιστορήματα φανταστικής ιστορίας, έχω γράψει 5 – 6 βιβλία και θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό».

«Στην αρχή δεν έγραφα, όμως, μετά με συνεπήρε και άρχισα να γράφω πιο προσωπικά, να βάζω χαρακτήρες και να πλάθω ιστορίες», σημειώνει η Μαρία – Δάφνη Γιαννούλη, μαθήτρια του 4ου ΓΕΛ.

Η νεαρότερη της παρέας είναι η Εύα Μαριδάκη, μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου του Μουσικού σχολείου. Όπως υπογραμμίζει, διαβάζει περισσότερο λογοτεχνικά βιβλία και εκτιμά την προσπάθεια της ομάδας γιατί «τα παιδιά προσπαθούν να οργανωθούν, να μεγαλώσουν και να κάνουν διασημότερη τη δραστηριότητα της Λέσχης. Νομίζω ότι προσφέρει καλά ερεθίσματα σε όλους εμάς».

