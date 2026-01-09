Ποινική δίωξη στις τέσσερις ανήλικες που ξυλοκόπησαν 16χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα
Οι ανήλικες και οι γονείς τους αφέθηκαν ελεθεροι και ορίστηκε ρητή δικάσιμος
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία προχώρησε η Εισαγγελία σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών που συνελήφθησαν μετά την επίθεση σε 16χρονη ανήλικη στην οδό Αγίου Μελετίου, στον Άγιο Παντελεήμονα.
Παράλληλα, δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ασκήθηκε σε βάρος τριών γονέων, που επίσης συνελήφθησαν. Οι ανήλικες και οι γονείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε ρητή δικάσιμος.
