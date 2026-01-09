Άγιος Παντελεήμονας: Ξυλοδαρμός 16χρονης από ομάδα ανήλικων κοριτσιών - Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

Άλλο ένα σοκαριστικό συμβάν βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε σε γειτονιά της Αθήνας και συγκεκριμένα στον Άγιο Παντελεήμονα. Θύμα, μία 16χρονη που δέχθηκε επίθεση από τέσσερις ανήλικες.

Η 16χρονη κοπέλα, κινεζικής καταγωγής, κατήγγειλε πως μια ομάδα αποτελούμενη από δύο Αιγύπτιες (15 και 14 ετών), μια Γεωργιανή (15 ετών) και μια Ελληνίδα (14 ετών), της επιτέθηκαν και την τραυμάτισαν με τη χρήση σωματικής βίας.

Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

Η νεαρή κοπέλα διακομίσθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για τις πρώτες βοήθειες και για προληπτικές εξετάσεις, ενώ αστυνομικοί εντόπισαν τις φερόμενες ως δράστιδες της επίθεσης και τις προσήγαγαν στο ΑΤ του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί κινήθηκαν αυτεπάγγελτα οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι νεαρές συνελήφθησαν για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία. Ακολούθως οι Αρχές αναζήτησαν και τους γονείς των ανήλικων κοριτσιών, που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.