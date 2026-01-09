Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

Έβαλε στην καθημερινότητά της εκτός από τα παιδιά και τη δουλειά, το σεξ - Ποια ήταν τα αποτελέσματα όπως τα περιγράφει η ίδια

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος
Σε ένα πρωτότυπο στοίχημα, ένα ζευγάρι με τρία παιδιά, αποφάσισε να κάνει σεξ για έναν ολόκληρο χρόνο κάθε μέρα.

Η γυναίκα μοιράστηκε τα συμπεράσματά της από την περίεργη αυτή πρόκληση, καθώς και τον αντίκτυπο που είχε πάνω της, σε μία εξομολόγηση που έγινε viral.

Όσο περνούν τα χρόνια, οι επιθυμίες για σεξουαλική δραστηριότητα τείνουν να μειώνονται, όπως και η συχνότητα με την οποία κάνουν σεξ τα ζευγάρια, με τις αναφορές να θέλουν ότι οι Αμερικανοί για παράδειγμα γύρω στα 20, κάνουν σεξ μία φορά κάθε τέσσερις ή πέντε ημέρες.

Η Μπρίτανι Γκίμπονς και ο σύζυγός της αποφάσισαν να πάνε κόντρα στα προγνωστικά, και το 2022, ξεκίνησαν την ηράκλεια προσπάθειά τους, παρά τις εκ των πραγμάτων καθημερινές δυσκολίες και υποχρεώσεις. Αρχικά όπως λέει η Γκίμπονς έπρεπε να συμβιβαστεί με την ιδέα του «κάθε μέρα σεξ». Δεν ήταν εύκολο, παραδέχεται.

«Η αρχή ήταν δύσκολη. Στεκόμουν στο νιπτήρα και έβγαζα τους φακούς επαφής μου, όταν το συνειδητοποίησα... Έπρεπε ακόμα να κάνω σεξ πριν κοιμηθώ. Ως μητέρα τριών παιδιών που εργάζεται από το σπίτι, η σκέψη αυτή με εξάντλησε» γράφει η Μπρίτανι.

Αλλά τα πράγματα βελτιώθηκαν σε πολλούς τομείς όσο περνούσε ο χρόνος, τόσο στη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και στη σχέση με τον σύζυγό της.

«Καθώς περνούσαν οι μήνες, άρχισα να το περιμένω με ανυπομονησία. Το σεξ γέννησε περισσότερο σεξ και αυτά τα συνδεδεμένα, αγαπημένα συναισθήματα άρχισαν να σέρνονται έξω από την κρεβατοκάμαρα - ή, στην περίπτωσή μας, το πλυσταριό, την ντουλάπα και το γκαράζ μας - και στην καθημερινή μας ζωή.

«Ήμασταν πιο ρομαντικοί ο ένας με τον άλλον, αγγίζαμε τα χέρια μας όταν περνούσαμε ο ένας δίπλα από τον άλλον, φιλιόμασταν περισσότερο πριν πάμε στη δουλειά – και όχι μόνο με το κρύο, συνηθισμένο φιλί. Η σχέση μας ήταν πιο δυνατή και καλύτερη όταν η οικειότητα μας ανθούσε».

Αφού πάλεψε με την εικόνα του σώματός της, η Μπρίτανι άρχισε να αισθάνεται πιο σίγουρη για τον εαυτό της και άρχισε να φοράει όλο και λιγότερα ρούχα στο σπίτι, ενώ στο παρελθόν κάλυπτε το σώμα της με κάθε ευκαιρία.

Και τώρα, τρία χρόνια μετά, η σχέση τους συνεχίζει να ανθίζει, ακόμα κι αν δεν το κάνουν πλέον κάθε βράδυ.

«Η πλειονότητα των ανθρώπων γύρω σας δεν κάνουν σεξ κάθε μέρα. Είναι απασχολημένοι με το άγχος στη δουλειά, τον συντονισμό των προγραμμάτων των παιδιών τους και την πληρωμή λογαριασμών. Το να ταιριάξουμε το σεξ σε όλα αυτά είναι δύσκολο, αλλά, για εμάς, είναι απαραίτητο.

«Το σεξ είναι αυτό που μας υπενθυμίζει ότι είμαστε ερωτικοί σύντροφοι και όχι απλώς συγκάτοικοι που είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά» καταλήγει η Μπρίτανι.

Η Μπρίτανι τόνισε ότι «η οικειότητα δεν σημαίνει πάντα σεξ» και ότι η πρόκληση την βοήθησε να έρθει πιο κοντά στον σύζυγό της με πολλούς άλλους τρόπους, ενώ είπε επίσης ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας έγινε «καλύτερη σύζυγος, καλύτερη μητέρα και καλύτερη γυναίκα».

