Κυβέρνηση για κίνηση Καρυστιανού: «Βρίσκεται στο φάσμα του λαϊκισμού - Δεν μας απασχολεί»

Από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν ότι δεν τους απασχολεί καθόλου μία πολιτική κίνηση από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού

Παρά το γεγονός ότι ένα δυνητικό κόμμα υπό την καθοδήγηση της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται να ανακατεύει την τράπουλα σε όλο το πολιτικό φάσμα στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο δεν τους επηρεάζει διότι αποτελούν δύναμη πολιτικής σταθερότητας.

«Η κυβέρνηση βρίσκεται στον 7ο χρόνο της, είναι λογικό να υπάρχει μία κόπωση από ένα μέρος του εκλογικού σώματος. Έτσι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά και παρά τα προβλήματα και τα λάθη, έχουμε από την μια πλευρά μια κυβέρνηση που εκφράζει μια προσέγγιση κοινής λογικής και ρεαλιστικής διαχείρισης».

Επί της ουσίας στο γαλάζιο στρατόπεδο πιστεύουν ότι μια κίνηση της κυρίας Καρυστιανού θα δημιουργήσει προβλήματα στο χώρο της αριστεράς και όχι στο χώρο της κεντροδεξιάς.

Όπως εκτιμούν οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται στο χώρο του λαϊκισμού και εκεί κατατάσσουν και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού εφόσον δημιουργεί. «Υπό αυτήν την έννοια δεν αφορά κομματικά τη ΝΔ. Εκείνο όμως που αφορά τη ΝΔ είναι η χώρα να παραμείνει σε τροχιά σοβαρότητας και σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διακυβέρνησης», λένε από την Ηρώδου 19 και προσθέτουν με νόημα «ζήσαμε την περασμένη δεκαετία οπότε ελήφθησαν δυσάρεστα μέτρα, υπήρξαν θυσίες των πολιτών. Τα τελευταία εφτά χρόνια υπάρχει πρόοδος και το ζήτημα είναι να μη σπαταλήσουμε την πρόοδο, να μην πάνε χαμένες οι θυσίες των πολιτών και να μην επιβεβαιώσουμε το μύθο του Σίσυφου. Αυτό αφορά την κυβέρνηση και ακόμα περισσότερο αφορά τους πολίτες».

Τα βέλη του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκουν και τον Νίκο Ανδρουλάκη αφού όπως λένε οι συνεργάτες του πρωθυπουργού το ΠΑΣΟΚ έχει εγκαταλείψει τον εαυτό του και μιμείται τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

