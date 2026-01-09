Κύπρος - Χριστοδουλίδης για το επίμαχο βίντεο: «Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό να τα καταθέσει»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αφού διαμήνυσε πως δεν θα δώσει το δικαίωμα σε κανέναν να κατηγορηθεί για θέματα διαφθοράς, κάλεσε δημόσια οποιονδήποτε έχει στοιχεία που αφορούν άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκειά της προεκλογικής εκστρατείας ή κατά τη διάρκεια που είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας να τα καταθέσει στις Αρχές.

«Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία που αφορούν άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκειά της προεκλογικής εκστρατείας ή κατά τη διάρκεια που είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας να τα καταθέσει στις Αρχές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίδης και σημείωσε:

«Το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανένα μα σε κανένα, δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς». Ο κ. Χριστοδουλίδης, στάθηκε στη συνέχεια σε δύο σημεία, στο πρώτο ότι «η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, η οποία ξεκίνησε από την πρώτη μέρα, θα τη συνεχίσω. Θα την συνεχίσω γιατί είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα».

Καταληκτικά, επισήμανε: «Είδαμε και σήμερα, τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας. Και ναι αυτές οι εταιρείες που έρχονται, πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για το κράτος, θέλω να το επαναλάβω, για το κράτος και το κάνουν σε τομείς της υγείας, του κράτους πρόνοιας, της Άμυνας και σε πολλούς άλλους τομείς».

