Καιρός – Κολυδάς: Ισχυρές βροχές, χιόνια και κρύο όλη την εβδομάδα – «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

Ο καιρός θα μείνει «αγριεμένος» και την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά. Στην εβδομαδιαία προοπτική που παρουσίασε σήμερα, «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» για επτά περιοχές, με ισχυρά φαινόμενα έως την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στη δημοσίευση:

Σάββατο: Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική – κεντρική Πελοπόννησο. Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Πρόσκαιρη μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Κυριακή: Βροχές στα δυτικά και σποραδικές καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και από το βράδυ και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βορειοανατολικής χώρας. Άνεμοι τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Αισθητή πτώση θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα βόρεια (μέγιστες 6℃ – 8℃).

Δευτέρα: Βροχές ή χιονόνερο στα ανατολικά, με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις από τα 300 μέτρα και πάνω. Σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι 5 – 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Αισθητή πτώση θερμοκρασίας.

Τρίτη: Ξεροβόρι και κρύο. Τοπικές βροχές μόνο σε Κρήτη και νότιο Αιγαίο, με ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Βόρειοι άνεμοι 4 – 6 και στο νότιο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση. Άνοδος θερμοκρασίας την ημέρα, αλλά παγετός στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός σε κεντρικά και βόρεια.

Τετάρτη: Ηλιοφάνεια με ανέμους έως 6 μποφόρ και περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.

Διαβάστε επίσης