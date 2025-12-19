Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με τρόλεϊ

Ακόμη μία τραγωδία στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12), στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς 27χρονος αναβάτης μηχανής συγκρούστηκε με τρόλεϊ κι έχασε τη ζωή του.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο νεαρός, συγκρούστηκε στη Λεωφόρο Δεκελείας με τρόλεϊ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο νεαρός, που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια της φονικής πρόσκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής.