Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με τρόλεϊ
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12), στη Λεωφόρο Δεκελείας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακόμη μία τραγωδία στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12), στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς 27χρονος αναβάτης μηχανής συγκρούστηκε με τρόλεϊ κι έχασε τη ζωή του.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο νεαρός, συγκρούστηκε στη Λεωφόρο Δεκελείας με τρόλεϊ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ο νεαρός, που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για τα αίτια της φονικής πρόσκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Κίνα δίνει το πράσινο φως για την αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3
06:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Δεκεμβρίου
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ