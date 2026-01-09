Super League: Προς αναβολή το Asteras Aktor – Ολυμπιακός

Οι ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αναβολή ενός αγώνα τους στη Super League για να διευκολύνουν το πρόγραμμά τους. Μέχρι τώρα το έχει κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός και όπως φαίνεται ήρθε η σειρά του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να καταθέσουν αίτημα για αναβολή του αγώνα τους στην Τρίπολη με τον Asteras Aktor, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου. Ο λόγος είναι η καλύτερη προετοιμασία τους για το κρίσιμο ματς Champions League με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στις 20 Ιανουαρίου.