Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Κάνει twerking, φοράει χιτζάμπ και προκαλεί

Μία άκρως προκλητική ανάρτηση με βίντεο και φωτογραφίες έκανε στο Instagram το μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Η ανάρτηση είναι αφιερωμένη στον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος είναι μουσουλμάνος στο θρήσκευμα. «Η Νέα Υόρκη του Μαμντάνι!!» έγραψε η Ρατακόφσκι στη λεζάντα της ανάρτησης.

https://www.instagram.com/p/DTQfELNju4P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το 34χρονο μοντέλο φαίνεται σε ένα βίντεο να κάνει twerking μέσα σε κατάστημα με μία μαύρη ημιδιάφανη φούστα. Σε άλλη φωτογραφία αποκαλύπτει το μπούστο της και σε μία τρίτη φωτογραφία εμφανίζεται με τον 4χρονο γιο της στη διάρκεια του Χάλογουιν να περπατούν στον δρόμο για να μαζέψουν γλυκά.

Ωστόσο ανάμεσα στις φωτογραφίες συμπεριέλαβε και μία όπου φαίνεται να φοράει χιτζάμπ και να βρίσκεται μέσα σε τζαμί. Αυτή η αντίθεση μεταξύ των προκλητικών εικόνων και της φωτογραφίας με έντονο θρησκευτικό στοιχείο ενόχλησε τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι θαυμαστές του μοντέλου στα σχόλια χαρακτήρισαν ασεβή την ανάρτησή της.

Διαβάστε επίσης