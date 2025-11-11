Ρομέν Γαβράς - Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Παπαράτσι τους «συνέλαβαν» να φιλιούνται σε δρόμο της Νέας Υόρκης

Ρομέν Γαβράς και Έμιλι Ραταϊκόφσκι σε έξοδό τους στη Νέα Υόρκ. Ο σκηνοθέτης φορά μπλουζάκι με την επιγραφή “Άγιον Όρος – Το περιβόλι της Παναγίας"

Ο Ρομέν Γαβράς, γιος του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, εμφανίστηκε δημόσια με τη διάσημη Αμερικανίδα μοντέλο και ηθοποιό Έμιλι Ραταϊκόφσκι, επιβεβαιώνοντας έτσι τη νέα τους σχέση.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης σε τρυφερές στιγμές, δείχνοντας ιδιαίτερα χαλαροί και ερωτευμένοι.

Emily Ratajkowski and Romain Gavras during a date night in New York City. pic.twitter.com/f6KzTt7OU5 — ? (@metgalacrave) November 10, 2025

Η 34χρονη Έμιλι, που πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο της στο Victoria’s Secret Fashion Show, έλαμπε στο πλευρό του 44χρονου σκηνοθέτη, γνωστού για τις συνεργασίες του με τον Kanye West και τη M.I.A..

Ο Ρομέν Γαβράς με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι σε χαλαρή έξοδο στη Νέα Υόρκη – ο σκηνοθέτης με μπλουζάκι που φέρει την επιγραφή “Mount Athos – Το περιβόλι της Παναγίας"

Ο Ρομέν Γαβράς τράβηξε τα βλέμματα όχι μόνο για την παρουσία του στο πλευρό της Έμιλι Ραταϊκόφσκι, αλλά και για το μπλουζάκι του που έφερε την επιγραφή “Mount Athos – The Garden of the Virgin”, δείχνοντας ίσως την ιδιαίτερη εκτίμησή του προς τον ελληνικό πολιτισμό και την ορθόδοξη κληρονομιά.

https://www.instagram.com/p/DQ5Kc4vAdKJ/

https://www.instagram.com/reel/DP2fl4rDGWk/

Ο Ρομέν Γαβράς υπήρξε στο παρελθόν σύντροφος της ποπ σταρ Ντούα Λίπα, ενώ για την Έμιλι αυτή είναι η πρώτη δημόσια σχέση μετά το διαζύγιό της από τον παραγωγό Sebastian Bear-McClard, με τον οποίο έχει έναν γιο.

Ο Ρομέν Γαβράς με την πρώην σύντροφό του, Ντούα Λίπα

Emily Ratajkowski was seen with Dua Lipa's ex-boyfriend Romain Gavras in New York. pic.twitter.com/tOVQy0TkWG — 1880 News (@1880News) November 11, 2025

Διαβάστε επίσης