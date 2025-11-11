Ρομέν Γαβράς - Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Παπαράτσι τους «συνέλαβαν» να φιλιούνται σε δρόμο της Νέας Υόρκης

Ο γιος του Κώστα Γαβρά και η Εμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκαν στη Νέα Υόρκη σε τρυφερές στιγμές, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ρομέν Γαβράς - Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Παπαράτσι τους «συνέλαβαν» να φιλιούνται σε δρόμο της Νέας Υόρκης
Ρομέν Γαβράς και Έμιλι Ραταϊκόφσκι σε έξοδό τους στη Νέα Υόρκ. Ο σκηνοθέτης φορά μπλουζάκι με την επιγραφή “Άγιον Όρος – Το περιβόλι της Παναγίας"
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρομέν Γαβράς, γιος του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, εμφανίστηκε δημόσια με τη διάσημη Αμερικανίδα μοντέλο και ηθοποιό Έμιλι Ραταϊκόφσκι, επιβεβαιώνοντας έτσι τη νέα τους σχέση.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης σε τρυφερές στιγμές, δείχνοντας ιδιαίτερα χαλαροί και ερωτευμένοι.

Η 34χρονη Έμιλι, που πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο της στο Victoria’s Secret Fashion Show, έλαμπε στο πλευρό του 44χρονου σκηνοθέτη, γνωστού για τις συνεργασίες του με τον Kanye West και τη M.I.A..

γαβράς ; Ραταϊκόφσκι

Ο Ρομέν Γαβράς με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι σε χαλαρή έξοδο στη Νέα Υόρκη – ο σκηνοθέτης με μπλουζάκι που φέρει την επιγραφή “Mount Athos – Το περιβόλι της Παναγίας"

Ο Ρομέν Γαβράς τράβηξε τα βλέμματα όχι μόνο για την παρουσία του στο πλευρό της Έμιλι Ραταϊκόφσκι, αλλά και για το μπλουζάκι του που έφερε την επιγραφή “Mount Athos – The Garden of the Virgin”, δείχνοντας ίσως την ιδιαίτερη εκτίμησή του προς τον ελληνικό πολιτισμό και την ορθόδοξη κληρονομιά.

https://www.instagram.com/p/DQ5Kc4vAdKJ/
https://www.instagram.com/reel/DP2fl4rDGWk/

Ο Ρομέν Γαβράς υπήρξε στο παρελθόν σύντροφος της ποπ σταρ Ντούα Λίπα, ενώ για την Έμιλι αυτή είναι η πρώτη δημόσια σχέση μετά το διαζύγιό της από τον παραγωγό Sebastian Bear-McClard, με τον οποίο έχει έναν γιο.

dua lipa

Ο Ρομέν Γαβράς με την πρώην σύντροφό του, Ντούα Λίπα

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:31ΥΓΕΙΑ

Χωρίς δίαιτες ή γυμναστήριο: Γαστρεντερολόγος μοιράζεται συνήθειες που θεραπεύουν το έντερο 

15:24LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη, θέλω να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου»

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα γίνεται πύλη εισόδου για το αμερικανικό αέριο - Οι ΗΠΑ έχουν κάθε λόγο να υπάρχει ασφάλεια στην περιοχή

15:18ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: «Οι αξιώσεις αποζημίωσης είναι αβάσιμες»

15:13WHAT THE FACT

Γνωρίστε το IRON - Το κινέζικο ρομπότ που είναι ήδη σαν άνθρωπος

15:10LIFESTYLE

Survivor: Η πρώτη καταγγελία στο ΕΣΡ και το τρέιλερ που δίχασε

15:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις: Χωρίς Νιλικίνα οι «ερυθρόλευκοι» - Απών ο Γκος για τους Λιθουανούς

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Πρέσκοτ: Ποιος είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε χάος στο BBC με το υπόμνημά του

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Γεωργία

14:41WHAT THE FACT

Πρωτοφανής ραδιοφωτογραφία του Γαλαξία μας - Χρειάστηκαν 40.000 ώρες επεξεργασίας 

14:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντός Ύλης - Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τεχνολογία, καινοτομία & νέες δεξιότητες σε έναν κόσμο που αλλάζει

14:29LIFESTYLE

Ο Ρομέν Γαβράς και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι ζευγάρι: Παπαράτσι τους «συνέλαβαν» να φιλιούνται σε δρόμο της Νέας Υόρκης - Με μπλουζάκι από το Άγιον Όρος ο σκηνοθέτης

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ Κομοτηνής: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

14:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κρίσιμα παιχνίδια στα προκριματικά του Mundial με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

14:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οστικό οίδημα ο Κυριακόπουλος, θλάση ο Κώτσιρας - Πρώτη Κοτσόλη στο Κορωπί

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Τιμ Ντέιβι: «Είμαι περήφανος για το BBC, να αγωνιστούμε για τη δημοσιογραφία μας» - Οι 3 λόγοι της παραίτησής του

14:00ΚΟΣΜΟΣ

«Στριμωγμένη» η Τουρκία στα ενεργειακά: Ρούμπιο και Βανς προειδοποίησαν τον Φιντάν για την ρωσική εξάρτηση

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Χώρισαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είναι τρελή μαζί του, τον κυνηγάει»

13:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γερμανικό δικαστήριο: Το OpenAI παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Γεωργία

15:10LIFESTYLE

Survivor: Η πρώτη καταγγελία στο ΕΣΡ και το τρέιλερ που δίχασε

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

14:00ΚΟΣΜΟΣ

«Στριμωγμένη» η Τουρκία στα ενεργειακά: Ρούμπιο και Βανς προειδοποίησαν τον Φιντάν για την ρωσική εξάρτηση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσβης ή πρέσβειρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντάει

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Πρέσκοτ: Ποιος είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε χάος στο BBC με το υπόμνημά του

14:29LIFESTYLE

Ο Ρομέν Γαβράς και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι ζευγάρι: Παπαράτσι τους «συνέλαβαν» να φιλιούνται σε δρόμο της Νέας Υόρκης - Με μπλουζάκι από το Άγιον Όρος ο σκηνοθέτης

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Χώρισαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είναι τρελή μαζί του, τον κυνηγάει»

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έστησε κάμερα σε τουαλέτα και βιντεοσκοπούσε πελάτισσα

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Έξω από το κτήριο του ΟΠΕΚΕΠΕ οι αγρότες - «Κλέφτες και λαμόγια» φωνάζουν διαμαρτυρόμενοι

13:06ΥΓΕΙΑ

Το αρχαιοελληνικό βότανο που μπορεί να μειώσει την πίεσή σας και να βοηθήσει να κοιμηθείτε

11:18LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Ανθρωποφαγία» για τα κιλά μου στα social - Έγραφαν τρομερά πράγματα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος χτυπάει κατάστημα της πόλης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

15:24LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη, θέλω να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Hedy Lamarr: Η «μητέρα του Wi-Fi» που αδικήθηκε από τη μυθική ομορφιά της, παρά την ασυνήθιστη ευφυΐα της

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ΑΙ «πυροσβέστης», «νοσοκόμα», «δικαστής» στην παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ