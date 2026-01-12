Survivor: Οι εκρηκτικές παρουσίες βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

Το βράδυ της Κυριακής, στις 21.00, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, το Survivor επέστρεψε με τον Γιώργο Λιανό στο τιμόνι και Αθηναίους-Επαρχιώτες να ρίχνονται στη μάχη της επιβίωσης. Το ριάλιτι, όπως ήταν αναμενόμενο, γρήγορα έγινε trend στο Χ και απασχόλησε το κοινό, με κάποιες από τις γυναικείες παρουσίες να γίνονται viral.

Η Βασιλική Μουντή, 24 χρονών, είχε τραβήξει τα βλέμματα πριν καν από την πρεμιέρα. 24 ετών, με βασικά χαρακτηριστικά το πείσμα, την ευθύτητα και τον έντονο δυναμισμό, δηλώνει ότι δεν φοβάται τη σύγκρουση. Εργάζεται ως γυμνάστρια και φυσικοθεραπεύτρια, αναλαμβάνοντας personal training, ενώ η καθημερινότητά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πειθαρχία, τη δύναμη και τα όρια του σώματος.

Όπως αναφέρεται στο επίσημο βιογραφικό που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ, η σχέση της με τον αθλητισμό την έχει μάθει να αντέχει, να μη σταματά και να διατηρεί τον έλεγχο ακόμη και σε συνθήκες πίεσης. Ο ανταγωνισμός δεν της είναι ξένος, ενώ αυτό που θα μπορούσε να τη δυσκολέψει είναι οι άνθρωποι χωρίς ουσία. Η νεαρή, βέβαια, έγινε γνωστή το τελευταίο διάστημα για τη σχέση της με τον Σπύρο Μαρτίκα, ο οποίος έσπευσε πρόσφατα να δηλώσει ότι έχουν χωρίσει.

Μία ακόμα Αθηναία, η Μαντίσα Τσότα, αναμένεται να κερδίσει τις αντρικές καρδιές. Ευαίσθητη αλλά δυνατή, ξέρει να παλεύει για όσα της αξίζουν. Κατάγεται από την Αλβανία και μεγάλωσε με τη μητέρα της στην Ελλάδα. Στη ζωή τίποτα δεν της χαρίστηκε. Έχει βιώσει ρατσισμό και αδικία όμως όλα της τα βιώματα την έμαθαν να μην εγκαταλείπει. Σπούδασε Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο της Χίου. Δηλώνει πως ο αθλητισμός της έσωσε την ψυχή. Ασχολήθηκε με το καράτε ωστόσο στο βόλεϊ ένιωσε πως βρήκε το σπίτι της.

Από το team των επαρχιωτών, η Ιωάννα Δεσύλλα έκανε αισθητή την παρουσία της. Πειθαρχημένη με στρατηγική και αντοχή, ηγετική προσωπικότητα που ξέρει τι σημαίνει ανταγωνισμός, πίεση και όρια. Είναι πρωταθλήτρια στο τάε κβον ντο, σπουδάζει Γενική Ιατρική στην Αθήνα αλλά η μεγάλη της διέξοδος είναι το modelling – ένας κόσμος που τη δίδαξε να αντέχει σε σκληρές συνθήκες και να «χτίσει» γερό στομάχι. Η 26χρονη καλλονή έχει κάνει το πέρασμά της και από το «GNTM», με το «Survivor» να αποτελεί τον νέο σταθμό της!

Η Ελισάβετ Σεκερτζή είναι μία δυναμική παρουσία, που ξέρει τι θέλει και δεν φοβάται να το διεκδικήσει. Σπούδασε τεχνίτρια νυχιών και διατηρεί δύο κέντρα αισθητικής. Η τριβή με τους ανθρώπους, μέσα από το επάγγελμά της, την έχει μάθει να διαχειρίζεται διαφορετικούς χαρακτήρες και απαιτήσεις. Φροντίζει για την καλή φυσική της κατάσταση κάνοντας προπονήσεις crossfit και όργανα. Η καταγωγή της είναι από την Αρμενία και δηλώνει περήφανη γι’ αυτή.

Η Αθηναία Σταυρούλα Ποτήρη διαθέτει έντονη ενσυναίσθηση αλλά και ομαδικότητα, της αρέσει να προσφέρει στους άλλους. Σπουδάζει Κοινοτική Υγεία στο ΠΑΔΑ και εργάζεται ως επισκέπτρια υγείας. Παράλληλα, ασχολείται με τη φωνητική και το θεατρικό εργαστήρι ενώ συχνά συμμετέχει στην οικογενειακή επιχείρηση, ένα grooming pet shop. Μπορεί να είναι ντροπαλή από τη φύση της, ωστόσο δεν επιτρέπει σε αυτό να την κρατά πίσω. Έχει μάθει να πηγαίνει κόντρα στους φόβους της και να διεκδικεί τις ευκαιρίες που της αξίζουν.

Μία από τις γυναίκες που μαγνήτισαν τα βλέμματα είναι και η Ελένη Ζαράγγα, η 30χρονη από την Καρδίτσα. Είναι τίμια, ευθεία και δεν αντέχει την ασέβεια. Έχει μεγαλώσει με αξίες, πειθαρχία και αγώνα και η δύναμή της είναι οι γονείς της, για

εκείνες είναι διατεθειμένη να παλέψει. Είναι δασκάλα ειδικής αγωγής και στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με το CrossFit, την πεζοπορία και το ποδήλατο. Από την πρώτη στιγμή, πολλοί την χαρακτήρισαν ως τη σωσία της Κατερίνας Δαλάκα και αυτό μόνο θετικό αντίκτυπο θα έχει στην πορεία της στο «Survivor».

Η Επαρχιώτισσα Φωτεινή Καλεύρα συμπληρώνει τη λίστα με τις κούκλες Survivors.

Δυναμική και αφοσιωμένη στους στόχους της ξέρει να πετυχαίνει ό,τι βάζει στο μυαλό της. Σπούδασε Αισθητική και σήμερα έχει δύο επιχειρήσεις. Η πώληση της έχει μάθει την «πειθώ» και ξέρει να «διαβάζει» τον άνθρωπο απέναντί της και να τον φέρνει εκεί που θέλει. Ασχολείται με τον χορό κάνοντας σάλσα, ρούμπα και cheerleading. Είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της και χρησιμοποιεί την κοινωνικότητά της ως στρατηγική.

