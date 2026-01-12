«Άσπρη μέρα» και στην Αττική: Χιόνια σε Βίλια και Πάρνηθα - Φωτογραφίες

Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Αττικής έφερε η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας

«Άσπρη μέρα» και στην Αττική: Χιόνια σε Βίλια και Πάρνηθα - Φωτογραφίες

Χιονόπτωση στα Βίλια Αττικής.

Η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας έφερε χιονοπτώσεις και στην Αττική, με νιφάδες να πέφτουν το πρωί της Δευτέρας (12/01) σε Βίλια και Πάρνηθα.

Όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες από τις κάμερες του forecastweather.gr, οι σκεπές των σπιτιών στα Βίλια έχουν «ντυθεί» μερικώς στα λευκά.

Την ίδια ώρα, ασθενής χιονόπτωση σημειώνεται και στην Πάρνηθα, με τη θερμοκρασία να καταγράφεται στους -5 βαθμούς Κελσίου σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

