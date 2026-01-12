Στα «λευκά» η Κεντρική Μακεδονία: Υποχρεωτικές αλυσίδες σε σημεία του οδικού δικτύου
Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω χιονόπτωσης/παγετού είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας
Με πολλές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας να έχουν «ντυθεί» στα λευκά λόγω της χιονόπτωσης που έφερε η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων για την κυκλοφορία των οχημάτων κρίνεται απαραίτητη για αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω χιονόπτωσης/παγετού είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:
Χαλκιδική:
- από το 65 έως το 90 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ιερισσού,
- από το 1 έως το 10 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Βαρβάρας,
- από το 1 έως το 10 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Ολυμπιάδας,
- στη νέα περιφερειακή οδό Αρναίας (παράκαμψη Αρναίας),
- από το 1 έως το 8 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας–Στανού,
- από το 70 έως το 85 χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη) και
- από το 1 έως το 7 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Παλαιοχωρίου-Αγίου Νικολάου.
Πέλλα:
- από το 15 χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Κερασιάς-Χιονοδρομικού Κέντρου “Βόρα” &
- από το 18 χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας-Χιονοδρομικού Κέντρου “Βόρα”.
Ημαθία:
- στη δημοτική οδό Νάουσας – Τριών Πέντε Πηγαδίων, από το 10 έως το 17 χιλιόμετρο (χιονοδρομικό κέντρο)
- στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου, από το 10 έως το 17 χιλιόμετρο (χιονοδρομικό κέντρο).
- στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Σελίου, από 18 έως το 26 χιλιόμετρο (χιονοδρομικό κέντρο)
Ροή Ειδήσεων
