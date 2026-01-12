Καβάλα: Το «έστρωσε» δίπλα στο κύμα στην παραλία Ορφανίου

Η «πολική φωτοβολίδα» έκανε αισθητή την παρουσία της στην Καβάλα το βράδυ της Κυριακής (11/01), με την παραλία Ορφανίου να «ντύνεται» στα λευκά από το χιόνι.

Οι χιονοπτώσεις έφτασαν σε μηδενικό υψόμετρο και σε άλλες περιοχές του νομού, όπως φαίνεται και σε βίντεο από τον κόμβο Φαλήρου, στο κέντρο της πόλης της Καβάλας.

Διαβάστε επίσης