Καβάλα: Το «έστρωσε» δίπλα στο κύμα στην παραλία Ορφανίου
Χιονοπτώσεις σε μηδενικό υψόμετρο έφερε η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή
Η «πολική φωτοβολίδα» έκανε αισθητή την παρουσία της στην Καβάλα το βράδυ της Κυριακής (11/01), με την παραλία Ορφανίου να «ντύνεται» στα λευκά από το χιόνι.
Οι χιονοπτώσεις έφτασαν σε μηδενικό υψόμετρο και σε άλλες περιοχές του νομού, όπως φαίνεται και σε βίντεο από τον κόμβο Φαλήρου, στο κέντρο της πόλης της Καβάλας.
