Επελαύνει η κακοκαιρία: Χιόνια σε Ζάκυνθο και Ηλεία - Το έστρωσε στην Πρώτη Σερρών - Βίντεο

Χειμωνιάτικο τοπίο στην Πρώτη Σερρών, το πρωί της 12ης Ιανουαρίου 2026.

«Άσπρη μέρα» εξαιτίας της κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας βλέπουν πολλές περιοχές της χώρας, με χιόνια να πέφτουν ακόμα και σε πεδινές περιοχές.

Στη Ζάκυνθο, το νοτιότερο εκ των νησιών του Ιονίου, χιονοπτώσεις σημειώθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες περιοχή του Κοιλιωμένου, σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων.

Την ίδια ώρα, στην απέναντι ακτή, το χωριό Λάσδικα έχει ντυθεί στα λευκά.

Στις Σέρρες, η Πρώτη μετατράπηκε σε μαγευτικό χειμωνιάτικο τοπίο, με τον υδράργυρο να πέφτει στους -2 βαθμούς Κελσίου.

Η «πολική φωτοβολίδα» έκανε αισθητή την παρουσία της και στην Καβάλα το βράδυ της Κυριακής (11/01), με την παραλία Ορφανίου να «ντύνεται» στα λευκά από το χιόνι.

Οι χιονοπτώσεις έφτασαν σε μηδενικό υψόμετρο και σε άλλες περιοχές του νομού, όπως φαίνεται και σε βίντεο από τον κόμβο Φαλήρου, στο κέντρο της πόλης της Καβάλας.

Διαβάστε επίσης