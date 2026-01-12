Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Είναι καλά στην υγεία της

Εξιτήριο έλαβε από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν, η Ζωζώ Σαπουντζάκη, μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της.

Η ηθοποιός νοσηλεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες με αναπνευστικό πρόβλημα, ωστόσο έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι της.

Σύμφωνα με τη φίλη και συνεργάτιδά της, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, η οποία μίλησε το πρωί της Δευτέρας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Ζωζώ Σαπουντζάκη είναι καλά στην υγεία της, ενώ οι γιατροί της συνέστησαν να αναρρώσει και στη συνέχεια, όπως είπε, θα το γιορτάσουν όλοι μαζί με μία έξοδο.

«Είναι πολύ καλά, πήρε εξιτήριο και είναι αισιόδοξη. Είναι στο σπίτι της με μεγάλη περιποίηση. Μας είπε ο γιατρός να αναρρώσει, να γίνει τελείως καλά και μετά θα βγούμε έξω να το γιορτάσουμε. Ήρθαν και την είδαν πολλοί φίλο», ανέφερε η Σ. Ευστρατιάδου χαρακτηριστικά.

Η φίλη της ηθοποιού ανέφερε ότι μία αδιαθεσία οδήγησε την Κυριακή τη Ζωζώ Σαπουντζάκη στο νοσοκομείο. Όπως είχε πει η Σταυρίνα Ευστρατιάδου η αδιαθεσία της ξεκίνησε, ενώ βρισκόταν με φίλους στο σπίτι της: «Την Κυριακή το βράδυ, ήμασταν διάφοροι φίλοι στο σπίτι της, όπως και η Άννα Φόνσου. Ξαφνικά η Ζωζώ αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, της μέτρησα το οξυγόνο, πήρα τηλέφωνο τον γιατρό της και μου είπε ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί έκαναν το καλύτερο και τώρα κάνει μία θεραπεία σχετικά με τα πνευμόνια της. Όλα καλά, είναι ευδιάθετη, συνήλθε, κάνει χιούμορ, όλα καλά. Το δωμάτιό της δεν έχει γεμίσει με λουλούδια, γιατί όπως ξέρετε, απαγορεύονται. Υπάρχουν, όμως, λουλούδια στην υποδοχή και φυσικά πολλά τηλέφωνα από κόσμο που την αγαπάει».

Διαβάστε επίσης