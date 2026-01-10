Ζωζώ Σαπουντζάκη: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία της

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη, έπειτα από μια περιπέτεια με την υγεία της. Σύμφωνα με τη στενή της φίλη, Σταυρίνα Ευστρατιάδη, η αγαπημένη ηθοποιός εισήχθη εσπευσμένα στο θεραπευτήριο με πολύ χαμηλό οξυγόνο, προκαλώντας ανησυχία στο περιβάλλον της.

Παρά το γεγονός ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο να λάβει εξιτήριο, οι θεράποντες ιατροί σε συνεννόηση με τους οικείους της αποφάσισαν την παράταση της νοσηλείας της για προληπτικούς λόγους. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος εξετάσεων και η «βασίλισσα της νύχτας» να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις της, ώστε η επιστροφή στο σπίτι να γίνει με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς τον κίνδυνο νέας υποτροπής.

Η στενή της φίλη ανέφερε πως χρειάστηκε να επιστρατευτούν ορισμένα... αθώα «τεχνάσματα» για να πειστεί η Ζωζώ Σαπουντζάκη να παραμείνει κλινήρης. Συγκεκριμένα, το περιβάλλον της της υπενθυμίζει τις επερχόμενες επαγγελματικές της υποχρεώσεις, λέγοντάς της πως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι απαραίτητη για να «φτιάξει» τη φωνή της και να είναι έτοιμη για τις επόμενες παραστάσεις της.

Τέλος, έγινε γνωστό πως ο σύντροφός της δεν έχει καταφέρει να την επισκεφθεί, καθώς είναι και ο ίδιος κλινήρης αυτή την περίοδο λόγω κινητικών προβλημάτων, παρακολουθώντας όμως στενά τις εξελίξεις για την πορεία της υγείας της.

