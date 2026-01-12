Άδωνις Γεωργιάδης: Έκκληση στους πολίτες για εμβολιασμό κατά της γρίπης

Έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της γρίπης έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ δέχονται πλέον τεράστια πίεση από μη εμβολιασμένους ασθενείς.

Σε ανάρτηση που έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός που συνοδεύεται από βίντεο επεσήμανε ότι τα νοσοκομεία δέχονται τεράστια πίεση από μη εμβολιασμένους που νοσούν με γρίπη, επειδή δεν έκαναν το αντιγριπικό εμβόλιο.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Σας παρακαλώ πολύ μήν προσπεράσετε αυτή μου την έκκληση! Κάντε το εμβόλιο κατά της γρίπης έστω και τώρα. Προστατεύστε τον εαυτό σας και τους γύρω σας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ στο βίντεο που την συνοδεύει ο υπουργός ακούγεται να λέει:

«Όσες και όσοι δεν έχετε κάνει το εμβόλιο της γρίπης, παρακαλώ πολύ να πάτε να το κάνετε διότι τις τελευταίες μέρες στις εφημερίες των νοσοκομείων γίνεται χαμός από ανεμβολίαστους για γρίπη και είναι κρίμα και να ταλαιπωρηθεί κάποιος και να επιβαρύνει τόσο πολύ την υγεία του και να επιβαρύνει το σύστημα επειδή δεν πήγε σε ένα φαρμακείο να κάνει ένα δωρεάν εμβόλιο τριών λεπτών. Και εδώ δεν υπάρχει αγαπητή κυρία Διοικήτρια όλη η κουβέντα που υπήρχε με τα εμβόλια του Covid, αν είναι mRNA και νέα τεχνολογία, αν ήταν δοκιμασμένα, εδώ μιλάμε για εμβόλιο εβδομήντα ετών»

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Υγείας λίγες ώρες νωρίτερα σε άλλη ανάρτησή του είχε απευθύνει και πάλι έκκληση προς τους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της γρίπης, τονίζοντας ότι η η γρίπη «θερίζει» και ο εμβολιασμός μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

«Στις εφημερίες των Νοσοκομείων του ΕΣΥ πλέον υπάρχει τεράστια πίεση από ανεμβολίαστους ανθρώπους με γρίπη. Είναι κρίμα και να ταλαιπωρείτε τους εαυτούς σας και να επιβαρύνετε το ΕΣΥ, επειδή δεν κάνατε ένα απλό αντιγριπικό εμβόλιο. Ούτε mRNA είναι, ούτε τίποτε, δοκιμασμένο 70 χρόνια. Σας το δίνουμε δωρεάν σε όλα τα φαρμακεία. Σας παρακαλώ κάντε και τώρα το εμβόλιο, η γρίπη θερίζει πραγματικά πλέον είναι κρίμα. Ακόμη και τώρα να το κάνετε θα κάνει μεγάλη διαφορά».

