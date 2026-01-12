Στη Μαδρίτη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Η ατζέντα της συνάντησης με τον Σάντσεθ

Επίσκεψη στη Μαδρίτη πραγματοποιεί σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να κυριαρχήσουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το μεταναστευτικό και θέματα περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας.

Ο πρωθυπουργός θα γίνει δεκτός από τον βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.

Ελλάδα και Ισπανία, δυο χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση, ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την ανάγκη στήριξης της πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα.