Συγκρατημένη αισιοδοξία από το Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

Θετικά απάντησε η κυβέρνηση στο αίτημα των εκπροσώπων των αγροτικών μπλόκων για τη διεξαγωγή δύο ξεχωριστών συναντήσεων, αντί μίας ενιαίας, ανοίγοντας τον δρόμο για διάλογο την ερχόμενη Τρίτη

Κώστας Τσιτούνας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει πρόθυμος να ακούσει τις αντιπροσωπείες των αγροτών και των κτηνοτρόφων προκειμένου να βρεθεί μια λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η αρχική πρόθεση ήταν να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, η αδυναμία των εκπροσώπων των μπλόκων να καταλήξουν σε κοινή εκπροσώπηση οδήγησε την κυβέρνηση στην αποδοχή του αιτήματος για δύο συναντήσεις, «καλή τη πίστει», προκειμένου να προχωρήσει ο διάλογος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό.

Κυβερνητικές πηγές σημείωναν χαρακτηριστικά ότι «η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις την Τρίτη».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ο Κώστας Τσιάρας ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα η κάθε μία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα ενημερωθείτε, όταν οριστικοποιηθούν».

Όπως είναι γνωστό, οι εκπρόσωποι των μπλόκων ζήτησαν το Σάββατο (10/1) να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις με τον κ. Μητσοτάκη, η πρώτη με τους εκπροσώπους των αγροτών και η δεύτερη με κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

Τα περισσότερα μπλόκα, προσέρχονται με την πρόταση «ναι» στη συνάντηση, αλλά και «ναι» στην κλιμάκωση, σε περίπτωση που δεν αποχωρήσουν ικανοποιημένοι από το Μέγαρο Μαξίμου.

Όλοι μαζί θα εξετάσουν στη συνέχεια την στάση τους αν και οι σκληροί των μπλόκων έχουν ήδη ρίξει στο τραπέζι την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε περίπτωση ασυμφωνίας με τον πρωθυπουργό και μάλιστα προτείνουν ακόμα και την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα. Η πρόταση αυτή μπήκε προσώρας στο συρτάρι αλλά δεν απορρίφθηκε εντελώς.

Στη συνάντησημε τον πρωθυπουργό θα θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους και ξεκαθάρισαν ότι η παρουσία τους στο τραπέζι των συζητήσεων δεν συνεπάγεται και χαλάρωση των κινητοποιήσεων.
Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα αλλά με ανοιχτούς δρόμους.

