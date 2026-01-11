«Κλείδωσαν» οι εκπρόσωποι των αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την κρίσιμη συνάντηση της Τρίτης (13/01) ανάμεσα στην αντιπροσωπεία των αγροτών και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να συζητηθούν εκ νέου τα αιτήματα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, με απώτερο σκοπό να βρεθεί μία «χρυσή τομή» και να λήξουν τα μπλόκα.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα κι ελπίζουμε να πρυτανεύει η λογική», με τον Κώστα Ανεστίδη, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων και μέλος της πανελλήνιας επιτροπής μπλόκων, να γνωστοποιεί ότι «στη συζήτηση με τον πρωθυπουργό θα στείλουμε έναν εκπρόσωπο από κάθε μπλόκο από: Σέρρες, Μάλγαρα, Εύζωνες, Χαλκιδική και Ημαθία».

Κόντρα για τη συμφωνία Mercosur

Ο κ. Ανεστίδης καταλόγισε εκ νέου στην κυβέρνηση ότι «μας στείλατε σαν πρόβατα γάλακτος στη σφαγή. Δύο πράγματα είχαμε ως Ελλάδα, τον τουρισμό το μεσογειακό πιάτο. Τώρα, πώς θα φτιάχνετε σαλάτα; Με τις ντομάτες και τα αγγουράκια από τη Βραζιλία;», ενώ, στάθηκε και στο βασικό ζήτημα των φυτοφαρμάκων, τα οποία αγοράζονται με 20.000 – 30.000 ευρώ στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και στην Ελλάδα η τιμή είναι δεκαπλάσια, με την αύξηση να επιβαρύνει τους αγρότες, όπως είπε.

Ο κ. Κέλλας απάντησε πως «είστε πολύ βιαστικός. Τα αγροτικά προϊόντα που εξήγαγε η Ελλάδα στη Mercosur το 2025, ήταν μόνο 34 εκατ. ευρώ. Μπορούμε να εξάγουμε πολύ περισσότερα προϊόντα. Από εκεί και πέρα, κυβέρνηση δεν μπορεί να επέμβει στις τιμές. Για το κόστος παραγωγής, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δώσει άλλα κίνητρα, όπως ο μειωμένος φόρος κατά 50% για τον αγροτικό πληθυσμό», ενώ, ολοκλήρωσε ότι «δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, ελπίζουμε την Τρίτη να πρυτανεύει η λογική».

