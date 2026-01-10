Αγρότες: «Ναι» στον ουσιαστικό διάλογο, αλλά παραμένουν τα τρακτέρ στους δρόμους

Τα μέλη των αγροτικών ενώσεων που συνεδρίασαν στη Νίκαια της Λάρισας, έλαβαν την απόφαση να προσέλθουν στον διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο, τόνισαν ότι παραμένουν στα μπλόκα.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους περιμένοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με την κυβέρνηση και αμέσως μετά, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, θα προχωρήσουν στη διενέργεια νέων συνελεύσεων για να αποφασίσουν αναφορικά με την πορεία των κινητοποιήσεων.

Η πανελλαδική επιτροπή απέρριψε την πρόταση της διεξαγωγής συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι σε αυτήν τη φάση δεν έχει να προσφέρει τίποτε περισσότερο στον αγώνα.

Παράλληλα, εκφράζουν την οργή τους για τη συμφωνία Mercosur, κάνοντας λόγο για «ταφόπλακα στον πρωτογενή τομέα», ενώ, οι εκπρόσωποι των μπλόκων τονίζουν πως «πρέπει να σταματήσουμε τη φτωχοποίησή μας, συνεχίζουμε να παλεύουμε για το “αύριο” του πρωτογενούς τομέα».

Ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σημείωσε πως «πραγματοποιήθηκε ακόμη μία πανελλαδική σύσκεψη σήμερα, με τη συμμετοχή 57 μπλόκων. Οι εξαγγελίες που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, δεν ικανοποίησαν ούτε στο ελάχιστο. Αποφασίσαμε να πάμε στον διάλογο με σκοπό να κερδίσουμε την επιβίωσή μας. Όμως, δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση ούτε στις ζωές μας, ούτε στην αξιοπρέπεια και το “αύριο” των παιδιών μας. Πιστεύουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πολιτική βούληση να λύσει τα προβλήματα του αγροτικού τομέα».

Ακόμη, προειδοποίησε ότι «στην αντίθετη περίπτωση, επιστρέφουμε την Τετάρτη στα μπλόκα μας, αν δεν έχουμε εξασφαλίσει το “αύριο” των παιδιών μας και δεν σταματήσουμε την φτωχοποίησή μας. Γυρνάμε, ενημερώνουμε τους συναδέλφους στα μπλόκα και ο δρόμος της κλιμάκωσης –ολικών αποκλεισμών και άλλων μορφών– θα είναι η μοναδική διέξοδος ώστε να πείσουμε την κυβέρνηση και την κοινωνία –που βρίσκεται στο πλευρό μας– ότι έχουμε δίκιο».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων, Κώστας Ανεστίδης, επεσήμανε μερικά λεπτά μετά το τέλος της σύσκεψης ότι «ο πρωθυπουργός πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να δώσει λύσεις για τον πρωτογενή τομέα. Μετά τις εξαγγελίες και την εξειδίκευση των αιτημάτων και την υπογραφή στη συμφωνία Mercosur, υπήρχε δίλημμα όλων των αγροτών και ειδικά των νεαρών εάν έπρεπε να πάμε (σ.σ. σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό) αφού μας έγραψε να μην πω πού… Όμως, τελικά επικράτησε η πιο καθαρή γνώμη, των μεγαλύτερων, να τον επισκεφτούμε».

Σε ερώτηση εάν δεν ικανοποιηθούν εκ νέου τα αιτήματα των αγροτών, απάντησε πως «θα αποφασίσουμε ξανά, αλλά μάλλον θα πάμε σε γενική κλιμάκωση. Ας το λάβει καλά ο πρωθυπουργός το μήνυμα».

