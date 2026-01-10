Μπλόκα αγροτών: Πανελλαδική συνεδρίαση στη Νίκαια ένοψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό

Στη Νίκαια της Λάρισας συναντιούνται σήμερα για άλλη μία φορά οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των μπλόκων της χώρας, εξειδικεύοντας τα αιτήματά τους και τις επόμενες κινήσεις τους ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη νέα πανελλαδική σύσκεψη θα οριστεί η αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στον διάλογο, όπου θα τεθούν τα 6 κυβερνητικά θέματα αλλά και το σύνολο των αγροτικών αιτημάτων.

Από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα απουσιάσουν οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών και της Κρήτης, που έχουν διαφοροποιήσει τη στάση τους.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων θα συνεδριάσει στη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου (10/01) σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τους αγρότες να τονίζουν ότι πάνε με «μικρό καλάθι» στη συνάντηση, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν όμως, έστω και έτσι, ότι θα υπάρξει ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων συνεδριάζει στη Νίκαια στη 13:00 το μεσημέρι, προκειμένου να οριστεί η σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, δίνουν ξανά ραντεβού στα μπλόκα.

Πού υπάρχουν αποκλεισμοί στο οδικό δίκτυο

Τα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί από πολλά σημεία του οδικού δικτύου, αφού άνοιξαν Τέμπη – Μάλγαρα – Παλαιά Εθνική Θήβας-Λιβαδειάς. Ωστόσο, παραμένουν τα μπλόκα σε Νίκαια – κόμβο Θήβας και Κάστρο Βοιωτίας.

Στα Μάλγαρα παραμένουν ανοιχτά δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη. Από χθες το απόγευμα είναι ανοιχτή η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκηδόνα και στο Δερβένι. Ανοιχτοί είναι οι δρόμοι και στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Σιάτιστας, όπου είχε προηγουμένως διακοπεί η κυκλοφορία.

Στην Εγνατία Οδό, τα μπλόκα άνοιξαν σταδιακά από χθες το βράδυ, όπως και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, αλλά και στα τελωνεία της Νίκης και των Κήπων, όπου οι αγρότες απαγορεύουν τη διέλευση των φορτηγών, με αποτέλεσμα να έχει αποκλειστεί ο δρόμος.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, τα τρακτέρ έχουν αποχωρήσει από τις σήραγγες των Τεμπών και έχουν επιστρέψει στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός των τρακτέρ -περίπου 1.500 με 2.000- που βρίσκονται στην Εθνική Οδό προκάλεσε κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Λάρισας.

Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι αγρότες τηρούν πιο σκληρή στάση. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Στη Γενική Συνέλευση κατατέθηκαν και προτάσεις, όπως την ημέρα της συνάντησης, να πραγματοποιηθεί και συλλαλητήριο στην Αθήνα, έτσι ώστε να υπάρχει συμπαράσταση και από άλλες κοινωνικές ομάδες.

Προβλήματα στο Κάστρο Βοιωτίας

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στην ΕΡΤ, ενημερώνοντας για το πρόβλημα στο Κάστρο Βοιωτίας όπου τα βαρέα οχήματα δεν μπορούν να ακολουθήσουν την παράκαμψη. Μίλησε πάντως για πολύ καλή συνεργασία με τους αγρότες και στη Θεσσαλία.

Όταν τελούνται αδικήματα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον αρμόδιο εισαγγελέα, τόνισε, μιλώντας για δεκάδες δικογραφίες.

Ειδικά για τη Νεμέα ανέφερε ότι «κινδύνευσαν και οι αγρότες που εισέρχονταν πεζοί στο οδικό δίκτυο. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια, δίπλα στο μπλόκο», τόνισε.

