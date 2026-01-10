Μπλόκα αγροτών: Δεκάδες οι δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών, δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου

Έχουν σχηματιστεί δεκάδες δικογραφίες και έχει προχωρήσει η ταυτοποίηση πολλών ανθρώπων που προκάλεσαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των αγροτικών μπλόκων, αποκάλυψε το πρωί του Σαββάτου η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Όπου υπήρξε παρακώλυση συγκοινωνίας, κανονικά σχηματίστηκε δικογραφία και είναι αρκετές αυτές», τόνισε η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως πρόσθεσε, η αστυνομία ειδοποιεί πάντοτε τον αρμόδιο εισαγγελέα όταν εντοπίζονται αδικήματα κατά τη διάρκεια των μπλόκων, και αυτό έγινε σε κάθε τέτοια περίπτωση. «Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και αυτό πράξαμε», εξήγησε.

Η πιο επικίνδυνη ενέργεια στην εθνική οδό στη Νεμέα

Η εκπρόσωπος Τύπου χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ενέργεια στο ύψος της Νεμέας ως «την πιο ακραία και επικίνδυνη από όλες όσες έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα». Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες αφενός έκλεισαν αιφνιδιαστικά την εθνική οδό με τα τρακτέρ τους, κυρίως όμως και κινούνταν πεζοί ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους ίδιους και για τους διερχόμενους οδηγούς.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί, οι διαδηλωτές έσπασαν τα διαχωριστικά για να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να έχουν ενημερώσει την Αστυνομία, παρά τις ήδη υπάρχουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

«Από θαύμα δεν είχαμε κάποιο ατύχημα», τόνισε η κυρία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι η ενέργεια ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, ειδικά σε σημείο όπου διέρχονται αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία. «Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια», είπε σχετικά.

Παραμένει πρόβλημα στο μπλόκο του Κάστρου στη Βοιωτία

Η κυρία Δημογλίδου επανέλαβε ότι η ΕΛΑΣ προσπαθεί να διατηρήσει την κυκλοφορία όσο το δυνατόν ομαλότερη όπου υπάρχουν μπλόκα, επισημαίνοντας ότι σε αρκετά σημεία έχουν δοθεί εναλλακτικές διαδρομές στους οδηγούς ώστε να μειωθεί η ταλαιπωρία. Σε περιοχές όπως τα Μάλγαρα, είπε, η επικοινωνία με τους ίδιους τους αγρότες ήταν καλή από την πρώτη στιγμή και οι διαδηλωτές απελευθέρωναν κατά διαστήματα την κυκλοφορία για να εξυπηρετούνται οι πολίτες.

Αντίθετα, σε κρίσιμα σημεία όπως το Κάστρο και η Θήβα, οι αποκλεισμοί παραμένουν και η κίνηση γίνεται με δυσκολία, ιδίως για βαρέα οχήματα. Η παλιά εθνική οδός χρησιμοποιείται σε αυτά τα τμήματα ως λύση για την κυκλοφορία, ενώ η αστυνομία επισημαίνει ότι η πρόσβαση στην κεντρική αρτηρία είναι απαραίτητη τουλάχιστον για την περίοδο του Σαββατοκύριακου.

Τέλος, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ διατύπωσε την ελπίδα ότι οι αγρότες θα δείξουν προθυμία να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και να διευκολύνουν την κυκλοφορία, υπογραμμίζοντας ότι η αστυνομία είναι έτοιμη να συνεργαστεί προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα και κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια.

