Αγρότες: «Δεν δεχόμαστε καμία έκπτωση στις ζωές μας», λένε οι εκπρόσωποι των μπλόκων

Οι αγρότες έλαβαν την απόφαση να συναντηθούν με την κυβέρνηση, αλλά διατηρούν τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους, επισημαίνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν μετά τη συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα της κρίσιμης πανελλαδικής σύσκεψης του Σαββάτου (10/01) στη Νίκαια της Λάρισας, με τους εκπροσώπους των μπλόκων να σημειώνουν ότι «πρέπει να σταματήσουμε τη φτωχοποίησή μας, συνεχίζουμε να παλεύουμε για το “αύριο” του πρωτογενούς τομέα».

«Πραγματοποιήθηκε ακόμη μία πανελλαδική σύσκεψη σήμερα, με τη συμμετοχή 57 μπλόκων. Οι εξαγγελίες που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, δεν ικανοποίησαν ούτε στο ελάχιστο. Αποφασίσαμε να πάμε στον διάλογο με σκοπό να κερδίσουμε την επιβίωσή μας. Όμως, δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση ούτε στις ζωές μας, ούτε στην αξιοπρέπεια και το “αύριο” των παιδιών μας. Πιστεύουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πολιτική βούληση να λύσει τα προβλήματα του αγροτικού τομέα», τόνισε ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ακόμη, προειδοποίησε ότι «στην αντίθετη περίπτωση, επιστρέφουμε την Τετάρτη στα μπλόκα μας, αν δεν έχουμε εξασφαλίσει το “αύριο” των παιδιών μας και δεν σταματήσουμε την φτωχοποίησή μας. Γυρνάμε, ενημερώνουμε τους συναδέλφους στα μπλόκα και ο δρόμος της κλιμάκωσης –ολικών αποκλεισμών και άλλων μορφών– θα είναι η μοναδική διέξοδος ώστε να πείσουμε την κυβέρνηση και την κοινωνία –που βρίσκεται στο πλευρό μας– ότι έχουμε δίκιο».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων, Κώστας Ανεστίδης, επεσήμανε μερικά λεπτά μετά το τέλος της σύσκεψης ότι «ο πρωθυπουργός πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να δώσει λύσεις για τον πρωτογενή τομέα. Μετά τις εξαγγελίες και την εξειδίκευση των αιτημάτων και την υπογραφή στη συμφωνία Mercosur, υπήρχε δίλημμα όλων των αγροτών και ειδικά των νεαρών εάν έπρεπε να πάμε (σ.σ. σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό) αφού μας έγραψε να μην πω πού… Όμως, τελικά επικράτησε η πιο καθαρή γνώμη, των μεγαλύτερων, να τον επισκεφτούμε».

Σε ερώτηση εάν δεν ικανοποιηθούν εκ νέου τα αιτήματα των αγροτών, απάντησε πως «θα αποφασίσουμε ξανά, αλλά μάλλον θα πάμε σε γενική κλιμάκωση. Ας το λάβει καλά ο πρωθυπουργός το μήνυμα».

