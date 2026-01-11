Μπλόκα αγροτών: Σύσκεψη στα Μάλγαρα - Επιλογή αντιπροσώπων για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Σύσκεψη αγροτών από επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιλεχθούν οι πέντε αντιπρόσωποι που θα συμμετάσχουν στη σύσκεψη της Τρίτης με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Βασικός σκοπός των μπλόκων της Βόρειας Ελλάδας είναι αφενός να εξαντληθεί ο δημοσιονομικός χώρος για τα αγροτικά θέματα και αφετέρου να υπάρξει κάποια βελτίωση στα όσα έχει ανακοινώσει ήδη η κυβέρνηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το κλίμα στο μπλόκο των Μαλγάρων είναι βαρύ μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και την συμφωνία της Mercosur, που επηρεάζει κατά πολύ την πεδιάδα της δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς είναι ο μεγαλύτερος ορυζώνας της χώρας και ένα από τα προϊόντα, που θα έρχεται αδασμολόγητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι και το ρύζι.

Αυτό που φοβούνται οι αγρότες είναι ότι θα υπάρξει νέα κατρακύλα της τιμής του ρυζιού.

Ανοιχτά τα σύνορα

Σε ό,τι αφορά τα κυκλοφοριακά ζητήματα είναι ανοικτά όλα τα τελωνεία της Βόρειας Ελλάδας.

Στις 3 το μεσημέρι θα υπάρξει μια σύσκεψη στους Ευζώνους για να αποφασίσουν οι αγρότες αν θα κλείσουν 7 με 11 το βράδυ σήμερα και αύριο το τελωνείο των Ευζώνων. Τα τελωνεία Νίκης, Εξοχής και Προμαχώνα παραμένουν επίσης ανοικτά.

Σε ό,τι αφορά την εθνική οδό, στο ύψος των Μαλγάρων, παραμένει ανοιχτή η διέλευση των οχημάτων σε δύο λωρίδες προς Αθήνα και τρεις προς Θεσσαλονίκη.

Ανοικτό είναι και το Δερβένι, ανοιχτή είναι και η παλιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης Έδεσσας, ενώ και στη Χαλκιδική, όπου στήθηκε το μπλόκο στη Νέα Τρίγλια, είναι ανοιχτός ο δρόμος της Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών.

