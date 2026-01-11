Mercosur: Η ώρα της τελικής μάχης στο Ευρωκοινοβούλιο - Ποιοι είναι κατά της συμφωνίας

Η συμφωνία που διχάζει την Ευρώπη θα πρέπει να περάσει από το Ευρωκοινοβούλιο προκειμένου να εγκριθεί - Τα επόμενα βήματα

Παρά το τεταμένο διεθνές περιβάλλον και τις έντονες αντιδράσεις ορισμένων κρατών-μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε τελικά το πράσινο φως για την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες του Mercosur.

Η έγκριση δόθηκε με ειδική πλειοψηφία, παρά την αντίθεση χωρών όπως η Γαλλία, και ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο κρίσιμο στάδιο: τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και την επικύρωση της συμφωνίας από τις κυβερνήσεις της Νότιας Αμερικής.

Η απόφαση ήρθε έπειτα από μαραθώνιες διαβουλεύσεις της τελευταίας στιγμής, με στόχο να καμφθούν οι επιφυλάξεις κρατών που εξέφραζαν έντονες ανησυχίες, κυρίως από τον αγροτικό τομέα, κυρίως της Ιταλίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πακέτο μέτρων, μεταξύ των οποίων και οικονομική στήριξη, ενώ ταυτόχρονα συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού παρακολούθησης των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τις χώρες του Mercosur.

Στο πλαίσιο αυτό, οι χώρες-μέλη ευθυγραμμίστηκαν τελικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μειώνοντας στο 5%, από το αρχικά προτεινόμενο 10%, το όριο που ενεργοποιεί αυτόματη έρευνα για τις εισαγωγές.

Παρ’ όλα αυτά, Γαλλία, Πολωνία, Ουγγαρία, Αυστρία και Ιρλανδία καταψήφισαν τη συμφωνία, ενώ το Βέλγιο επέλεξε την αποχή.

Η έγκριση δόθηκε με οριακή ειδική πλειοψηφία: 21 χώρες τάχθηκαν υπέρ, μόλις πάνω από το απαιτούμενο όριο, εκπροσωπώντας το 68,8% του πληθυσμού της ΕΕ. Όπως σχολιάζουν αναλυτές, πρόκειται για σπάνια περίπτωση τόσο σημαντικής απόφασης που λαμβάνεται με τόσο περιορισμένη στήριξη και χωρίς τη συμμετοχή της Γαλλίας.

Επόμενος σταθμός είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου η ψηφοφορία αναμένεται στα τέλη χειμώνα.

Οι πολιτικές γραμμές δεν είναι απολύτως ξεκάθαρες, καθώς οι διαφωνίες εμφανίζονται περισσότερο σε εθνικό παρά σε κομματικό επίπεδο. Παρά τις αντιδράσεις, μεταξύ άλλων από τη Λέγκα στην Ιταλία και το Rassemblement National στη Γαλλία, στις Βρυξέλλες επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η συμφωνία θα περάσει.

Η συμφωνία με το Mercosur, που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη, χωρίζεται σε δύο σκέλη: το εμπορικό, που ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της ΕΕ, και το ευρύτερο πολιτικό, το οποίο θα χρειαστεί και εθνικές επικυρώσεις.

Σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η συμφωνία αποκτά έντονη πολιτική σημασία, καθώς αντανακλά την προσπάθεια της Ευρώπης να ενισχύσει την παρουσία και την επιρροή της στη Νότια Αμερική, έναν χώρο όπου εντείνεται ο ανταγωνισμός με την Κίνα και επανεμφανίζεται το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, πρόκειται για «ορόσημο της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής και σαφές μήνυμα στρατηγικής αυτονομίας».

