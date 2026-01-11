Αγρότες: Δύο ξεχωριστές επιτροπές θέλουν να συναντήσουν τον πρωθυπουργό την Τρίτη

Δύο επιτροπές, μία 25μελής για αγροτικά ζητήματα και μία 10μελης για θέματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιεών ζητούν να συναντήσουν τον πρωθυπουργό την Τρίτη (13/01) στο Μέγαρο Μαξίμου, έπειτα από μία θυελλώδη πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες.

Η λογική των δύο ξεχωριστών αντιπροσωπειών είναι να συζητηθούν σε μεγαλύτερη έκταση και ξεχωριστά τα θέματα που αφορούν τον κτηνοτροφικό κλάδο, καθώς όπως υποστηρίζουν, «η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη στα μέτρα που εξειδίκευσε δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτά».

Όπως ανέφεραν, στο Μαξίμου θα διεκδικήσουν την επιβίωσή τους, και αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την Τετάρτη.

Από την Κυριακή και μετά θα καταλήξουν, στα συγκεκριμένα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Να κρατηθούν και πρακτικά»

Όπως τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας: «Η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, αποφάσισε να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και να θέσει επί τάπητος τα οξυμένα προβλήματα και προβλήματα και δίκαια και επιβίωσης που αντιμετωπίζουμε.

Τα δίκαια αιτήματά μας να τα θέσουμε ξανά στον πρωθυπουργό, γιατί οι απαντήσεις της κυβέρνησης, οι εξαγγελίες και οι διευκρινιστικές εξαγγελίες της, την Τετάρτη κανένα δεν ικανοποιούν. Ίσα – ίσα ανοίγουν τον δρόμο για μεγαλύτερο και πιο γρήγορο ξεκλήρισμα χιλιάδων αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από εμάς. Και πρέπει να ανατραπούν αυτά τα μέτρα αν θέλουμε να έχουμε πρωτογενή τομέα, ελληνική ύπαιθρο, αγροτικό εισόδημα και τα ποιοτικά τρόφιμα που μπορούμε να παράγουμε, αλλά και όλα τα άλλα προϊόντα για τη μεταποιητική βιομηχανία που μπορούμε να παράξουμε.

Ζητάμε και σε αυτή τη συνάντηση, εμείς δεν φοβόμαστε να υπάρχει και δημοσιοποίηση. Να υπάρχουν, να κρατηθούν και τα πρακτικά από αυτή τη συνάντηση που θα κάνουμε, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι έχει συζητηθεί με την κυβέρνηση. Για να υπάρχει και το τι έχει ειπωθεί από την κάθε πλευρά, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς που θα αποτελούν την επιτροπή που θα αποφασίσουμε σε λίγο, γιατί δεν έχει αποφασιστεί ούτε καμία επιτροπή, γιατί ακούσαμε ότι έχουν βγει και ονόματα στη δημοσιότητα.

Δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή καμιά απόφαση, καμιάς επιτροπής και κανένα όνομα. Λοιπόν, θα πάμε και μετά θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας. Θα επιστρέψουμε στα μπλόκα με μία σοβαρή διευκρίνιση, ότι αν δεν ικανοποιηθούμε, αν δεν πάρουμε ανάσες, αν δεν δοθεί προοπτική στον αγροτικό μας επάγγελμα και στο μέλλον των οικογενειών μας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα τη μεγάλη κινητοποίηση που σήμερα διανύει την 42η ημέρα».

«Πραγματοποιήθηκε ακόμη μία πανελλαδική σύσκεψη σήμερα, με τη συμμετοχή 57 μπλόκων. Οι εξαγγελίες που έκανε ο κ. Μητσοτάκης δεν ικανοποίησαν ούτε στο ελάχιστο. Αποφασίσαμε να πάμε στον διάλογο με σκοπό να κερδίσουμε την επιβίωσή μας. Όμως, δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση ούτε στις ζωές μας, ούτε στην αξιοπρέπεια και το “αύριο” των παιδιών μας. Πιστεύουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πολιτική βούληση να λύσει τα προβλήματα του αγροτικού τομέα», τόνισε ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ακόμη, προειδοποίησε ότι «στην αντίθετη περίπτωση, επιστρέφουμε την Τετάρτη στα μπλόκα μας, αν δεν έχουμε εξασφαλίσει το “αύριο” των παιδιών μας και δεν σταματήσουμε την φτωχοποίησή μας. Γυρνάμε, ενημερώνουμε τους συναδέλφους στα μπλόκα και ο δρόμος της κλιμάκωσης –ολικών αποκλεισμών και άλλων μορφών– θα είναι η μοναδική διέξοδος ώστε να πείσουμε την κυβέρνηση και την κοινωνία –που βρίσκεται στο πλευρό μας– ότι έχουμε δίκιο».

Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου υπάρχουν αποκλεισμοί

Οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου της Βοιωτίας αποφάσισαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου να αφήσουν ανοικτές τις παρακαμπτήριους, κρατώντας κλειστή την εθνική οδό για το επόμενο 48ωρο. Ωστόσο, τα τρακτέρ, θα παραμείνουν παρατεταγμένα στις άκρες του δρόμου.

Oι τελευταίες πληροφορίες για την παρουσία του συγκεκριμένου μπλόκου στην Πανελλαδική της Νίκαιας, είναι ότι ήταν ένα από τα δυο μπλόκα τα οποία εκφράστηκαν αρνητικά να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Το άλλο ήταν το μπλόκο της Μεσσηνίας.

«Αποφασίσαμε να αφήσουμε ανοιχτές παρακαμπτήριους, όπως ήταν και πριν λίγες ημέρες, να ελευθερωθεί λίγο η κίνηση και να αποφασίσουμε πάλι να δούμε πως θα κινηθούμε», ανέφερε ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Ησίοδος, Βέργος Βέργου.

Στα Μάλγαρα η κυκλοφορία διεξάγεται από δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα και από τρείς λωρίδες στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ σε Νίκαια και Θήβα, τα μπλόκα παραμένουν.

Το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών και άλλα 17 μπλόκα δεν προτίθενται να συναντήσουν τον πρωθυπουργό μαζί με τους συναδέλφους τους από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Διαβάστε επίσης