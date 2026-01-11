Μαξίμου: Δύο συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους αγρότες, την Τρίτη

Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη, αναφέρουν κυβερνητικά στελεχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 ατόμα η κάθε μία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα ενημερωθείτε, όταν οριστικοποιηθούν, επισημαίνουν.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα κι ελπίζουμε να πρυτανεύει η λογική», με τον Κώστα Ανεστίδη, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων και μέλος της πανελλήνιας επιτροπής μπλόκων, να γνωστοποιεί ότι «στη συζήτηση με τον πρωθυπουργό θα στείλουμε έναν εκπρόσωπο από κάθε μπλόκο από: Σέρρες, Μάλγαρα, Εύζωνες, Χαλκιδική και Ημαθία».

