Αγρότες: Διπλή αντιπροσωπεία στη συνάντηση με Μητσοτάκη - «Λύσεις ή γενικός αποκλεισμός»

Αποστέλλοντας το μήνυμα ότι πρυτάνευσε η λογική παρά τις «προκλήσεις της κυβέρνησης» μετά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τον πρωτογενή τομέα, οι αγροτικές ενώσεις αποφάσισαν να προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό την προσεχή Τρίτη, μετά την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου (10/01) στη Νίκαια της Λάρισας.

Όμως, επεσήμαναν ότι ο αγώνας συνεχίζεται, με τα τρακτέρ να παραμένουν στους δρόμους εν αναμονή της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αμέσως μετά τον νέο κύκλο επαφών, οι αγρότες θα διεξάγουν νέες συνελεύσεις την Τετάρτη (14/ο1), προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έχουν θέσει, θα ακολουθήσει κλιμάκωση με γενικό αποκλεισμό εθνικών οδών και παρακαμπτήριων, πιθανώς και πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Στην πανελλαδική συνδιάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι 57 μπλόκων.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, τόνισε ότι «η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων αποφάσισε να συναντήσει τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, να θέσει επί τάπητος τα οξυμένα προβλήματα, τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουμε, τα δίκαια αιτήματά μας, γιατί οι διευκρινιστικές εξαγγελίες ανοίγουν το δρόμο για το ξεκλήρισμα χιλιάδων αγροτών, κτηνοτρόφων και αυτά τα μέτρα πρέπει να ανατραπούν αν θέλουμε να έχουμε πρωτογενή τομέα, ελληνική ύπαιθρο, αγροτικό εισόδημα και τα ποιοτικά τρόφιμα που μπορούμε να παράξουμε».

«Αν δεν ικανοποιηθούμε, αν δεν πάρουμε ανάσες, αν δεν δοθεί προοπτική στο αγροτικό μας επάγγελμα και στο μέλλον των οικογενειών μας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα τη μεγάλη κινητοποίηση, που σήμερα διανύει τη 42η ημέρα, είναι το μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια μπλόκο και αυτό δείχνει και το μέγεθος των προβλημάτων αλλά και τη μεγάλη αποφασιστικότητά μας να επιδιώξουμε λύσεις, και μας στηρίζει πάρα πολύ η μεγάλη συμπαράσταση που έχουμε από τον ελληνικό λαό, τον οποίο και ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά», συμπλήρωσε.

«Πραγματοποιήθηκε ακόμη μία πανελλαδική σύσκεψη σήμερα, με τη συμμετοχή 57 μπλόκων. Οι εξαγγελίες που έκανε ο κ. Μητσοτάκης δεν ικανοποίησαν ούτε στο ελάχιστο. Αποφασίσαμε να πάμε στον διάλογο με σκοπό να κερδίσουμε την επιβίωσή μας. Όμως, δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση ούτε στις ζωές μας, ούτε στην αξιοπρέπεια και το “αύριο” των παιδιών μας. Πιστεύουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πολιτική βούληση να λύσει τα προβλήματα του αγροτικού τομέα», τόνισε ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ακόμη, προειδοποίησε ότι «στην αντίθετη περίπτωση, επιστρέφουμε την Τετάρτη στα μπλόκα μας, αν δεν έχουμε εξασφαλίσει το “αύριο” των παιδιών μας και δεν σταματήσουμε την φτωχοποίησή μας. Γυρνάμε, ενημερώνουμε τους συναδέλφους στα μπλόκα και ο δρόμος της κλιμάκωσης –ολικών αποκλεισμών και άλλων μορφών– θα είναι η μοναδική διέξοδος ώστε να πείσουμε την κυβέρνηση και την κοινωνία –που βρίσκεται στο πλευρό μας– ότι έχουμε δίκιο».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων, Κώστας Ανεστίδης, επεσήμανε μερικά λεπτά μετά το τέλος της σύσκεψης ότι «ο πρωθυπουργός πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να δώσει λύσεις για τον πρωτογενή τομέα. Μετά τις εξαγγελίες και την εξειδίκευση των αιτημάτων και την υπογραφή στη συμφωνία Mercosur, υπήρχε δίλημμα όλων των αγροτών και ειδικά των νεαρών εάν έπρεπε να πάμε (σ.σ. σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό) αφού μας έγραψε να μην πω πού… Όμως, τελικά επικράτησε η πιο καθαρή γνώμη, των μεγαλύτερων, να τον επισκεφτούμε».

Σε ερώτηση εάν δεν ικανοποιηθούν εκ νέου τα αιτήματα των αγροτών, απάντησε πως «θα αποφασίσουμε ξανά, αλλά μάλλον θα πάμε σε γενική κλιμάκωση. Ας το λάβει καλά ο πρωθυπουργός το μήνυμα».

Αίτημα για διάλογο με κάμερες και πρακτικά

Οι αγρότες ζητούν να υπάρξει διαφάνεια στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αιτούμενοι να υπάρχουν κάμερες και να κρατηθούν πρακτικά, ώστε οι αγρότες και η κοινωνία να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του διαλόγου.

«Πραγματικά εμείς θέλουμε όλα αυτά να κρατηθούν πρακτικά, ας βγουν στο δημόσιο διάλογο, να δούμε τι θα πει ο καθένας εκεί πέρα. Όλο αυτό γίνεται για να δούμε αν ο πρωθυπουργός έχει ξεκάθαρες λύσεις και αν έχει καταλάβει πόσο σημαντικά είναι τα αιτήματα για την επιβίωση στον πρωτογενή τομέα. Δεν νομίζω ότι έχουμε κανένας να κρύψει το οτιδήποτε. Θα γίνει διάλογος, πεντακάθαρος διάλογος», σημείωσε ο κ. Αλειφτήρας.

