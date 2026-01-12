Καιρίδης για Δένδια: «Όταν μιλούν αρχηγοί Κοινοβουλευτικών Ομάδων, δεν παρεμβαίνει ο υπουργός»

Ορκωμοσία των μελών της νέας Κυβέρνησης ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Τρίτη 27 Ιουνίου 2023. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο Δημήτρης Καιρίδης επανήλθε στο θέμα της αντιπαράθεσής του με τον Νίκο Δένδια, ξεκαθαρίζοντας για ακόμη μία φορά ότι «σε προσωπικό επίπεδο ποτέ δεν τα σπάσαμε».

Όπως τόνισε, η διαφωνία του αφορούσε αυστηρά θεσμικούς λόγους και όχι προσωπικούς: «Εγώ διαφώνησα απολύτως. Δεν έχει καμία δουλειά οποιοσδήποτε υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο όταν μιλούν οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών ομάδων ή οι αναπληρωτές τους».

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια «παθογένεια στη δημόσια ζωή», όπου κάθε κίνηση παρερμηνεύεται ή φορτώνεται με υπαινιγμούς. Υπενθύμισε ότι τα είχε... καταχεριάσει τον κ. Δένδια και πριν τα Χριστούγεννα ως πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών, ενώ μετά τις γιορτές ακολούθησε «ο ατυχής διάλογος» που οδήγησε στη σύγκρουση των δύο στη Βουλή.

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Κληθείς να σχολιάσει αν τον ενόχλησε επειδή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εμφανίστηκε να υπερασπίζεται την Κωνσταντοπούλου, ο Καιρίδης απάντησε: «Όποιος θέλει να την υποστηρίξει, κακό του κεφαλιού του. Αλλά δεν νομίζω ότι την υποστήριξε».

Υπογράμμισε ότι ο Δένδιας είναι «ευγενής άνθρωπος» και η παρέμβασή του έγινε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αν και την χαρακτήρισε «άστοχη». Παράλληλα, ο Καιρίδης άσκησε για άλλη μια φορά έντονη κριτική στην Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντάς τη «την επιτομή της κοινοβουλευτικής χυδαιότητας» και θέτοντας το ζήτημα της στάσης των ψηφοφόρων που «ανατινάζουν τον κοινοβουλευτισμό» με τις επιλογές τους.

Για το «άσε μας κουκλίτσα μου» και τις κατηγορίες περί σεξισμού

Αναφερόμενος στο πολυσυζητημένο στιγμιότυπο, ο Καιρίδης επέμεινε ότι δεν υπήρχε ίχνος σεξισμού στη φράση του· όπως υποστήριξε, επρόκειτο για «χιούμορ για να εκτονωθεί μια βαρύτατη κατηγορία» από την Κωνσταντοπούλου, η οποία –κατά τον ίδιο– τους χαρακτήρισε (σ.σ.: τη ΝΔ) «απατεώνες».

«Η ουσία χάθηκε στο τζαρτζάρισμα»

Ο κ. Καιρίδης θεωρεί ότι όλο το περιστατικό λειτούργησε αποπροσανατολιστικά, με αποτέλεσμα –όπως είπε– «να μην μιλάμε για την Κωνσταντοπούλου» αλλά να μετατοπιστεί το θέμα στο μεταξύ του και του υπουργού. Παρά ταύτα, επανέλαβε ότι σέβεται και στηρίζει τον Νίκο Δένδια, υπογραμμίζοντας ότι η μεταξύ τους διαφωνία δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα.