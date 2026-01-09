Από το «άσε μας κουκλίτσα μου» στη Ζωή στην κόντρα Καιρίδη - Δένδια και το «εγώ δεν είμαι Μπογδάνος»

Άλλη μια εσωκομματική κόντρα στη ΝΔ, άλλη μια παρέμβαση Δένδια που «άναψε» φωτιές. Αυτή τη φορά, ο Δημήτρης Καιρίδης, τον οποίο αν μη τι άλλο χαρακτηρίζει η ευφράδεια λόγου, επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου με μία ατυχή έκφραση, για την οποία έσπευσε να απολογηθεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, γεγονός που εξόργισε ακόμα περισσότερο τον πρώην υπουργό Μετανάστευσης.

Τότε, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, σηκώθηκε από τα έδρανα και με έντονο ύφος, επιτέθηκε εκ νέου στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ρίχνοντας και «μπηχτή» στον Δένδια, που απολογήθηκε εκ μέρους του. Με έντονο ύφος, ο κ. Καιρίδης είπε απευθυνόμενος στην κυρία Κωνσταντοπούλου… λοξοκοιτάζοντας και τον κ. Δένδια ότι «δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός, ούτε του υπουργού».

Το καρφί της Ζωής για τον Καιρίδη

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε φροντίσει να ρίξει λάδι στη φωτιά και να «υπενθυμίσει» στον Δένδια, ότι όταν εκείνος έλειπε από επιτροπή της Βουλής στην οποία συζητείτο θέμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Καιρίδης τον είχε εγκαλέσει για την απουσία του.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε μάλιστα «βρώμικη δουλειά» την ενέργεια του κ. Καιρίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ επιτελώ το καθήκον μου, δεν κάνω δουλίτσες. Αναλάβατε και τη βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας, ως πρόεδρος της επιτροπής, ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά…».

Ο Δημήτρης Καιρίδης εμφανώς χολωμένος επιτέθηκε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντάς της «άσε μας κουκλίτσα μου». Τότε λοιπόν ο Νίκος Δένδιας ανέλαβε τον ρόλο πυροσβέστη λέγοντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή... (σ.σ.: του Καιρίδη).

Συνεχίστηκε η ένταση στο καφενείο της Βουλής

Οι δύο άνδρες συνέχισαν τη συζήτηση σε υψηλούς τόνους μετά το πέρας της συνεδρίασης, με τον Δημήτρη Καιρίδη να λέει ότι «δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό», με τον Νίκο Δένδια να του ανταπαντά πως «σου άφησα 2,5 λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Καιρίδης του ζήτησε να σταματήσει τις νουθεσίες, λέγοντας χαρακτηριστικά «αν είναι θα το πω εγώ (σ.σ.: την συγγνώμη). Τι είσαι; Παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος». Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν θέλησε να συνεχίσει την κόντρα ενώπιον όλων κι έσπευσε να ψέξει τον Δημήτρη Καιρίδη για την έκρηξή του: «Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε… Κάτσε ησύχασε και σκέψου το…».

Η σκιά της υπόθεσης Μπογδάνου

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς για τα όρια της κομματικής ανοχής. Το 2021, όταν ο τότε βουλευτής της ΝΔ προχώρησε σε ακραίες και διχαστικές δηλώσεις (σ.σ.: είχε πει ότι οι κομμουνιστές είναι μεγαλύτερος εχθρός από τους Τούρκους), ο Νίκος Δένδιας –ως υπουργός Εξωτερικών τότε– τον είχε «καταχεριάσει» δημόσια από το βήμα της Βουλής, αποδοκιμάζοντας ευθέως τη ρητορική του.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, ο Μπογδάνος διαγράφηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, σε μια κίνηση που ερμηνεύθηκε ως σαφές μήνυμα ότι η πολιτική αυστηρότητα και η θεσμική γραμμή έχουν συνέπειες. Από τότε, το όνομα Μπογδάνος λειτουργεί στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης ως παράδειγμα προς αποφυγή.

Ακριβώς αυτό το προηγούμενο επικαλέστηκε με το δηκτικό του σχόλιο ο Καιρίδης, θέλοντας να καταστήσει σαφές ότι δεν αποδέχεται ρόλο «ελεγχόμενου» βουλευτή από τον Δένδια.

Το προοίμιο: Καιρίδης–Δαβάκης και η απουσία Δένδια από την Επιτροπή

Το επεισόδιο του καφενείου, ωστόσο, δεν ήρθε από το πουθενά. Είχε προηγηθεί, τον Δεκέμβριο, η έντονη σύγκρουση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, όπου πρόεδρος ήταν ο Δημήτρης Καιρίδης.

Κατά τη συζήτηση κρίσιμου νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ, ο Καιρίδης κατήγγειλε δημόσια την απουσία του Νίκου Δένδια από την Επιτροπή, λέγοντας ότι «προσβάλλεται η Βουλή» όταν ο αρμόδιος υπουργός δεν παρίσταται σε τόσο σοβαρή διαδικασία. Στη θέση του Δένδια βρισκόταν ο υφυπουργός Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος αντέδρασε έντονα, υπερασπιζόμενος τον θεσμικό του ρόλο και ζητώντας από τον Καιρίδη να χαμηλώσει τους τόνους.

Η αντιπαράθεση ήταν σκληρή, «γαλάζια» και αποκαλυπτική. Ο Καιρίδης έθετε ζήτημα θεσμικής παρουσίας και πολιτικού κύρους, ενώ η πλευρά του ΥΠΕΘΑ απαντούσε με όρους ιεραρχίας και κυβερνητικής λειτουργικότητας.

Ενώνοντας τα παραπάνω κομμάτια, πολιτικοί παρατηρητές σημειώνουν ότι ο Νίκος Δένδιας επιχειρεί να εμφανίζεται -σταθερά- ως θεματοφύλακας θεσμικών ορίων και πολιτικής πειθαρχίας, ακόμη και απέναντι σε στελέχη της συμπολίτευσης. Ο Δημήτρης Καιρίδης, από την άλλη, διεκδικεί αυτονομία ρόλου και λόγου, τόσο ως βουλευτής όσο και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, χωρίς να αποδέχεται δημόσιες «νουθεσίες». Η υπόθεση Μπογδάνου λειτουργεί ως υπόγεια υπενθύμιση ότι οι εσωκομματικές συγκρούσεις στη ΝΔ δεν είναι άνευ κόστους.