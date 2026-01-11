Καιρός: Στο «ψυγείο» η χώρα μέχρι την Τρίτη - Ολική μεταβολή του σκηνικού στο τέλος της εβδομάδας

Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από το βράδυ του Σαββάτου αρκετές περιοχές της χώρας, όπως την Ήπειρο και την Μακεδονία.

Από το βράδυ της Κυριακής (11/1), όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου, θα υπάρξει έντονη ψυχρή εισβολή από τον βορρά προς τον νότο.

Στη δυτική Μακεδονία δεν αποκλείεται να πέσουν χιόνια σε υψόμετρο 400-500 μέτρων. Προς το βράδυ, ίσως εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης σε χαμηλό υψόμετρο, ίσως και πεδινές. Στο Αιγαίο θα βρέχει, ενώ το πρωί θα εκδηλωθεί παγετός στην ορεινή βόρεια Ελλάδα.

Το ψυχρό μέτωπο θα κατέβει νοτιότερα τη Δευτέρα (12/1). Δεν αποκλείονται παροδικές χιονοπτώσεις σε περιοχές με πάρα πολύ χαμηλό υψόμετρο στο βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και πολύ τοπικές στην ανατολική Στερεά και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Βροχές θα πέσουν στην Κρήτη και χιόνια σε ορεινές και- πρόσκαιρα- ημιορεινές περιοχές.

Η ένταση των ανέμων ίσως τοπικά φτάσει τα 9-10 μποφόρ. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν αρχικά σε όλη την ορεινή και βόρεια Ελλάδα και βαθμιαία έως το μεσημέρι θα κρυώσει έως τα νότια.

Την Τρίτη (13/1) δεν αποκλείεται να επικρατήσουν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στην ορεινή και ημιορεινή Αττική, στην Πελοπόννησο και σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά τμήματα.

Από την Τετάρτη (14/1) έως και τις 18-19 Ιανουαρίου το κρύο θα κυμανθεί σε φυσιολογικά την εποχή επίπεδα, χωρίς έντονα φαινόμενα, πέρα από την εμφάνιση πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα δυτικά και ανατολικά το διήμερο 16-17/1.

Καλλιάνος: Αβέβαιο ακόμη το αν θα χιονίσει στην Αττική - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Ιδιαίτερα αβέβαιη παραμένει η πρόγνωση για ενδεχόμενη χιονόπτωση στην Αττική το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, ενώ η ψυχρή εισβολή έχει ξεκινήσει από τα βόρεια της χώρας.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Καλλιάνος επισημαίνει ότι καταγράφεται πλήρης ασυμφωνία μεταξύ των βασικών παγκόσμιων προγνωστικών μοντέλων (ECMWF, GFS, ICON και GEM), ακόμη και 14 έως 18 ώρες πριν από το κρίσιμο χρονικό παράθυρο. Όπως σημειώνει, τα μοντέλα δίνουν εντελώς διαφορετικά σενάρια ως προς την κατανομή των φαινομένων στην Αττική, γεγονός που αποτυπώνει τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας της πρόγνωσης.

Ενδεικτικά, ένα από τα μοντέλα προβλέπει κατά διαστήματα χιονόπτωση ακόμη και σε περιοχές από την Ηλιούπολη και βορειότερα, ενώ τα υπόλοιπα περιορίζουν τα φαινόμενα αποκλειστικά στα ορεινά της Βόρειας Αττικής, από τους πρόποδες και ψηλότερα, χωρίς χιονόπτωση σε χαμηλά υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, σε τέτοιες οριακές καταστάσεις η τελική εξέλιξη συχνά βρίσκεται «κάπου στη μέση», εκτός αν υπάρξει τελευταία στιγμή σύγκλιση των μοντέλων σε κοινή προγνωστική γραμμή. Όπως τονίζει, η διαφοροποίηση στις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων δεν οφείλεται σε έλλειψη επιστημονικής επάρκειας, αλλά στη δυσκολία πρόγνωσης οριακών και δυναμικά ασταθών φαινομένων.

Ο κ. Καλλιάνος ξεκαθαρίζει ότι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν αναμένεται κάτι σημαντικό για την Αττική, καθώς δεν ευνοούν τη χιονόπτωση στα χαμηλά υψόμετρα ούτε οι θερμοκρασίες στην ανώτερη ατμόσφαιρα, ούτε ο υετός, ούτε η θέση του βαρομετρικού χαμηλού.

Όπως αναφέρει, η ατμοσφαιρική διαταραχή είναι οριακής φύσεως και μικρές μεταβολές στην κίνηση και τη θέση του χαμηλού, στην ένταση της ψυχρής μεταφοράς και στην ανάπτυξη υετοφόρων νεφών μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, το εύρος των πιθανών εξελίξεων κυμαίνεται από πλήρη απουσία φαινομένων ή λίγες νιφάδες, έως και κατά διαστήματα χιονόπτωση σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα.

Το μόνο στοιχείο με υψηλό βαθμό βεβαιότητας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, είναι ότι από το βράδυ της Κυριακής θα σημειωθεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στην Αττική. Η τελική εικόνα για το αν και πού θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις αναμένεται να ξεκαθαρίσει αργά το βράδυ.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου για χιόνια στην Αττική

Πλήρης ασυμφωνία των μοντέλων για την Αττική ακόμα και λίγες ώρες πριν την έλευση της ψυχρής μάζας.

Ακόμη και αυτή τη στιγμή, 14-18 ώρες πριν από την κρίσιμη χρονική περίοδο του πρωινού της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, παρατηρούνται τεράστιες αποκλίσεις ως προς την κατανομή του υετού (βροχοπτώσεων - χιονοπτώσεων) στην Αττική μεταξύ των βασικότερων παγκόσμιων προγνωστικών μοντέλων, του Ευρωπαϊκού Κέντρου ECMWF, του Αμερικάνικου GFS, του ICON και του GEM. Τα τέσσερα αυτά μοντέλα παρουσιάζουν άκρως διαφορετικά σενάρια γεγονός που από μόνο του αποτυπώνει τη μεγάλη αβεβαιότητα της πρόγνωσης ακόμα και τώρα.

Χωρίς να χρειαστεί να αναλυθούν οι δεκάδες επιπλέον παράμετροι που εξετάζονται για να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο χιονόπτωσης, τέσσερις εκ των βασικών χαρτών κατανομής της χιονόπτωσης που σας δίνω, αρκούν για να γίνει κατανοητό πόσο δύσκολο είναι ακόμη και τώρα να δοθεί ασφαλής πρόγνωση για την Αττική.

Το γεγονός ότι το ένα από τα μοντέλα προβλέπει κατά διαστήματα -το πρωί της Δευτέρας- χιονόπτωση ακόμη και σε περιοχές όπως από την Ηλιούπολη και βορειότερα, ενώ τα άλλα δίνουν μόνο ψυχρό καιρό χωρίς καμία νιφάδα εκτός από τα βουνά της Βόρειας Αττικής που θα δουν τοπικές χιονοπτώσεις από τους πρόποδες και υψηλότερα, αποτυπώνει το μέγεθος της αβεβαιότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πραγματική εξέλιξη συχνά βρίσκεται κάπου στη μέση, εκτός εάν την τελευταία στιγμή (σήμερα το βράδυ) τα μοντέλα μεταβάλλουν άρδην τα προγνωστικά τους και εναρμονιστούν πάνω σε μια κοινή προγνωστική γραμμή. Όσοι δουλεύουν με Ensemble Forecasts ξέρουν ότι ισχύει σχεδόν στο ακέραιο αυτό που αναφέρω.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ακόμα και τώρα οι Μετεωρολόγοι στη χώρα μας εμφανίζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν θα σημειωθεί χιονόπτωση το πρωί της Δευτέρας στην Αττική. Η αβεβαιότητα αυτή δεν οφείλεται σε έλλειψη επιστημονικής επάρκειας των Μετεωρολόγων αλλά στην δυσκολία πρόγνωσης τέτοιων οριακών καταστάσεων. Θα συνεχίσω να λέω ότι είναι αβέβαιη η κατανομή χιονόπτωσης στην Αττική και πιθανότατα θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα αργά σήμερα. Πάντως δεν αναμένεται κάτι σημαντικό, αυτό θέλω να το τονίσω, διότι δεν βοηθούν ούτε οι θερμοκρασίες (στα 850 hPa - 1450 μέτρα περίπου) για χιονόπτωση στα χαμηλά, ούτε ο υετός, ούτε η θέση του χαμηλού που διαφαίνεται αυτή την ώρα.

Η ατμοσφαιρική διαταραχή που προσεγγίζει την Ελλάδα είναι οριακής φύσεως, άρα μικρές διαφοροποιήσεις στην κίνηση του χαμηλού αλλά και στη θέση του το πρωί της Δευτέρας (και άρα και στη συνιστώσα του ανέμου), στην ένταση και τον χρονισμό της ψυχρής μεταφοράς αερίων μαζών αλλά και των υετοφόρων νεφών που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε θαλάσσιες περιοχές και να κινηθούν προς χερσαίες, επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα στο έδαφος. Έτσι, το εύρος των πιθανών εξελίξεων για το πρωινό της Δευτέρας στην Αττική, εκτείνεται από πλήρη απουσία φαινομένων (ή μόνο λίγες νιφάδες ή ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις) έως και κατά διαστήματα χιονόπτωση σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα.

Το μόνο στοιχείο με υψηλό βαθμό βεβαιότητας είναι ότι από το σήμερα το βράδυ θα σημειωθεί μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας στην Αττική. Η τελική εικόνα για το αν και πού θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει σήμερα αργά το βράδυ.

Σε μια τόσο οριακή και δυναμικά ασταθή Μετεωρολογική κατάσταση, προσωπικά εκτιμώ ότι ήταν λανθασμένο το γεγονός ότι αρκετοί έσπευσαν εδώ και ημέρες να παρουσιάσουν «τελικές» προγνώσεις και να διεκδικήσουν το ρόλο εκείνου που «πρώτος είδε» τι θα συμβεί. Όταν η ίδια η ατμόσφαιρα βρίσκεται κοντά σε κρίσιμα όρια μετάβασης (βροχή - χιόνι, φαινόμενα - απουσία φαινομένων, κίνηση χαμηλού ευνοϊκή - όχι ευνοϊκή), τέτοιες πρόωρες βεβαιότητες δεν είναι ένδειξη επιστημονικής επάρκειας αλλά ανάληψη υψηλού προγνωστικού ρίσκου, συχνά με κίνητρο την προσωπική προβολή και όχι την αξιόπιστη ενημέρωση του πολίτη.

Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν δεν χωρούν ούτε διαμάχες μεταξύ Μετεωρολόγων, ούτε ειρωνείες, ούτε «καφενειακού» τύπου ανακοινώσεις, ούτε αλαζονικές στάσεις του τύπου «εγώ ήξερα από πριν τι θα γίνει».

Ό,τι κι αν τελικά συμβεί, πάντα θα υπάρξει η εκ των υστέρων προσπάθεια από τους περισσότερους να παρουσιάσουν ότι επιβεβαιωθήκαν οι προβλέψεις τους, έχουν δεν έχουν πέσει μέσα. Η αποδοχή μιας αποτυχίας θέλει γερό στομάχι, ειλικρίνεια και ταπεινότητα. Η επιστημονική αλήθεια όμως είναι ότι σε μια χαοτική και οριακή ατμοσφαιρική διάταξη, κανείς δεν μπορεί να έχει απόλυτη βεβαιότητα.

Και επειδή θετικό είναι να ξέρουμε τη θεωρία αλλά η κοινωνία και η πολιτεία δικαιούνται μόνο καθαρή και τεκμηριωμένη ενημέρωση και όχι να γίνεται μέρος προσωπικών φιλοδοξιών, κρατήστε μόνο ότι δεν αναμένεται κάτι σημαντικό για την Αττική.

Τα υπόλοιπα θα ξεκαθαρίσουν αργά απόψε.

