Δήμος Αθηναίων: Μέτρα προστασίας για τους ευάλωτους πολίτες ενόψει χαμηλών θερμοκρασιών

Σχέδιο στήριξης από σήμερα το βράδυ για την αντιμετώπιση του ψύχους

Δήμος Αθηναίων: Μέτρα προστασίας για τους ευάλωτους πολίτες ενόψει χαμηλών θερμοκρασιών
ΕΛΛΑΔΑ
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο Δήμος Αθηναίων λόγω της επικείμενης πτώσης της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες. Από σήμερα το βράδυ στις 20:00 - μέχρι και νεωτέρας - ενεργοποιείται σχέδιο έκτακτης προστασίας για την υποστήριξη των ευάλωτων πολιτών.

Στο πλαίσιο των μέτρων, η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 210 2012334) θα λειτουργεί ως θερμαινόμενος χώρος, προσφέροντας φιλοξενία, σίτιση και βασική φροντίδα σε όσους το έχουν ανάγκη.

Οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα βρίσκονται στους δρόμους της πόλης καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, διανέμοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, ρουχισμό και κουβέρτες. Παρέχεται επίσης υποστήριξη σε άτομα που επιθυμούν να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, ώστε να καλυφθούν βασικές ανάγκες όπως η διανυκτέρευση και η σίτιση.

Για πληροφορίες και αναφορές που αφορούν άστεγους συμπολίτες, θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση το τηλεφωνικό κέντρο 210 5246515/6 (εσωτερικό 0), ενώ οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν αιτήματα και στο email kyadastreetwork@athens.gr.

Επιπλέον, αναφορές για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι μπορούν να γίνονται και στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

