Έκτακτο δελτίο για την ψυχρή εισβολή αναμένεται από την ΕΜΥ

Την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού εντός των επόμενων ωρών προανήγγειλε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θοδωρής Κολυδάς, λόγω της επικείμενης ψυχρής εισβολής που αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

O κ. Κολυδάς επισημαίνει τη σημασία της πλήρους λειτουργίας του δικτύου ραδιοβολίσεων της ΕΜΥ, ζητώντας από τη διοίκηση της Υπηρεσίας να διασφαλίσει την εκτέλεση μετρήσεων και από τους τρεις σταθμούς ανώτερης ατμόσφαιρας, τόσο τις νυχτερινές όσο και τις μεσημβρινές ώρες, σε ανάρτησή του στο facebook.

Όπως τονίζει, οι συγκεκριμένες μετρήσεις αποτελούν τη βασική «πρώτη ύλη» για την αξιόπιστη τροφοδότηση των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων, προειδοποιώντας ότι χωρίς πραγματικά δεδομένα από την ανώτερη ατμόσφαιρα, η ανάλυση και η πρόγνωση του καιρού βασίζονται σε ελλιπείς εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής της ΕΜΥ, η απουσία αυτών των δεδομένων αυξάνει σημαντικά την αβεβαιότητα των προγνώσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δυναμικών καιρικών μεταβολών, όπως μια ψυχρή εισβολή, όπου η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση είναι κρίσιμη.

Ο κ. Κολυδάς υπογραμμίζει ότι οι ραδιοβολίσεις δεν αποτελούν τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστικό εργαλείο επιχειρησιακής πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης, ειδικά σε περιόδους αυξημένου κινδύνου για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι σε μια συγκυρία όπου η ακρίβεια της πρόγνωσης έχει άμεση σημασία τόσο για την Πολιτεία όσο και για τους πολίτες, η πλήρης αξιοποίηση του δικτύου παρατηρήσεων της ΕΜΥ είναι «περισσότερο από ποτέ αναγκαία».

Κολυδάς: Αβεβαιότητα για χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα

Για αβεβαιότητα χιονόπτωσης σε χαμηλά υψόμετρα έκανε λόγο σε χθεσινή του ανάρτηση (10/1), ο Θοδωρής Κολυδάς, αφήνοντας ανοιχτό μόνο το σενάριο πρόσκαιρων φαινομένων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Απαντώντας σε μετεωρολόγους που μιλούν για χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα στην Αττική, ο Θοδωρής Κολυδάς αποκλείει το ενδεχόμενο, αναφέροντας ότι η Αθήνα θα βρεθεί αντιμέτωπη μόνο με ψυχρές θερμοκρασίες κάτω των 10 βαθμών Κελσίου.

Η αναλυτική ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Οι μετεωρολόγοι χρησιμοποιούν κάποια κριτήρια για τον εντοπισμό των χιονοπτώσεων -ειδικά στην Αττική -από τα οποία μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται ταυτόχρονη σύγκλιση των βασικών κριτηρίων που απαιτούνται για γενικευμένη χιονόπτωση ή χιονόστρωση σε χαμηλά υψόμετρα.

✅ Συγκεκριμένα, ενώ σε ορισμένα πεδία εμφανίζονται οριακά ή πρόσκαιρα «χειμερινά» χαρακτηριστικά –όπως αρνητικές θερμοκρασίες στα 850 hPa στα βόρεια ή χαμηλές τιμές πάχους 1000–850 hPa– αυτά δεν συνδυάζονται χωρικά και χρονικά με τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία. Το πάχος 1000–500 hPa, που αποτελεί βασικό δείκτη της ψυχρότητας ολόκληρης της τροπόσφαιρας, παραμένει σε τιμές που δεν υποστηρίζουν εκτεταμένη ψυχρή κατάβαση. Παράλληλα, οι τιμές της θw στα 850 hPa και οι θερμοκρασίες υγρού βολβού κοντά στο έδαφος δεν δείχνουν γενικευμένα αρνητικά πρόσημα, παρά μόνο τοπικά και παροδικά.

✅ Ακόμη πιο κρίσιμο είναι ότι λείπει η ταυτόχρονη συνύπαρξη ψύχους και επαρκούς υετού. Σε χρονικά διαστήματα όπου το θερμοδυναμικό περιβάλλον πλησιάζει οριακά τα κριτήρια χιονόπτωσης, τα πεδία υετού και δυναμικής υποστήριξης είναι φτωχά ή μετατοπισμένα. Αντίστροφα, όταν εμφανίζονται οργανωμένες ζώνες υετού, οι θερμοκρασιακές παράμετροι είναι ήδη οριακές προς θετικές, ιδιαίτερα στα χαμηλά στρώματα.

✅ Με απλά λόγια, οι χάρτες «δεν κουμπώνουν μεταξύ τους». Κάθε επιμέρους δείκτης μπορεί να πλησιάζει το όριο, αλλά η απαραίτητη σύγκλιση όλων των κριτηρίων του πίνακα (πάχη, θερμοκρασίες, υγρός βολβός, θερμοδυναμική δομή) δεν εμφανίζεται ως ενιαίο και συνεκτικό σήμα. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη αβεβαιότητα και περιορίζει το ενδεχόμενο χιονόπτωσης σε χαμηλά υψόμετρα, αφήνοντας ανοιχτό μόνο το σενάριο πρόσκαιρων φαινομένων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

✅ Επομένως, με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, η εικόνα παραμένει οριακή και μη συγκλίνουσα, γεγονός που δικαιολογεί την επιφυλακτικότητά μας στις εκτιμήσεις και την ανάγκη επανεκτίμησης όσο πλησιάζουμε χρονικά στο φαινόμενο.

✅ Για την θερμοκρασία της Αθήνας το μόνο "σίγουρο" είναι οτι θα λείπει το "1" μπροστά από την τιμή της τέτοια ώρα τη Δευτέρα».

Μαρουσάκης: Σήμερα «σκάει» η «πολική φωτοβολίδα» - Θα το στρώσει και δίπλα στο κύμα

Η απότομη αλλαγή του καιρού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, το νέο κύμα κακοκαιρίας δίνει ήδη αρκετές βροχές και καταιγίδες και στην πορεία του θα φέρει και χιόνια.

Τις προηγούμενες ώρες καταγράφηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο, ενώ φαινόμενα επηρέασαν και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Την ίδια ώρα καταιγίδες εκδηλώνονται και στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τις αμέσως επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, φτάνοντας έως το ανατολικό Αιγαίο.

Πολικές αέριες μάζες και κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας

Από αύριο Δευτέρα αναμένεται νέα, πιο έντονη μεταβολή του καιρού, καθώς πολική αέρια μάζα από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα επηρεάσει τη χώρα. Εκτός από βροχές και καταιγίδες, θα σημειωθεί κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και εκδήλωση χιονοπτώσεων.

Τα χιόνια θα ξεκινήσουν από τα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, όμως στη συνέχεια θα κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι χιονοπτώσεις αναμένεται να φτάσουν ακόμη και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Χιόνια σε Αιγαίο και Αττική

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο. Χιονοπτώσεις προβλέπονται σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, καθώς και σε νησιά όπως η Θάσος, η Λήμνος, η Σαμοθράκη, οι Σποράδες και οι Κυκλάδες. Χιόνια αναμένονται επίσης στην Εύβοια και σε τμήματα της Κρήτης.

Στην Αττική, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένεται χιονόπτωση από τα 400 μέτρα και πάνω. Το κύμα κακοκαιρίας θα διατηρηθεί έως και την Τρίτη, οπότε και θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί, κυρίως στο Αιγαίο.

Πολικές θερμοκρασίες μετά την κακοκαιρία

Παρότι τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν, η ψυχρή εισβολή θα αφήσει πίσω της ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν αποκλείεται, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και της Τρίτης να καταγραφούν τιμές έως και -12 με -14 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

