Έκτακτο δελτίο για την ψυχρή εισβολή αναμένεται από την ΕΜΥ

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα - Τι εκτιμούν για την Αττική

Newsbomb

Έκτακτο δελτίο για την ψυχρή εισβολή αναμένεται από την ΕΜΥ
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού εντός των επόμενων ωρών προανήγγειλε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θοδωρής Κολυδάς, λόγω της επικείμενης ψυχρής εισβολής που αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

O κ. Κολυδάς επισημαίνει τη σημασία της πλήρους λειτουργίας του δικτύου ραδιοβολίσεων της ΕΜΥ, ζητώντας από τη διοίκηση της Υπηρεσίας να διασφαλίσει την εκτέλεση μετρήσεων και από τους τρεις σταθμούς ανώτερης ατμόσφαιρας, τόσο τις νυχτερινές όσο και τις μεσημβρινές ώρες, σε ανάρτησή του στο facebook.

Όπως τονίζει, οι συγκεκριμένες μετρήσεις αποτελούν τη βασική «πρώτη ύλη» για την αξιόπιστη τροφοδότηση των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων, προειδοποιώντας ότι χωρίς πραγματικά δεδομένα από την ανώτερη ατμόσφαιρα, η ανάλυση και η πρόγνωση του καιρού βασίζονται σε ελλιπείς εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής της ΕΜΥ, η απουσία αυτών των δεδομένων αυξάνει σημαντικά την αβεβαιότητα των προγνώσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δυναμικών καιρικών μεταβολών, όπως μια ψυχρή εισβολή, όπου η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση είναι κρίσιμη.

Ο κ. Κολυδάς υπογραμμίζει ότι οι ραδιοβολίσεις δεν αποτελούν τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστικό εργαλείο επιχειρησιακής πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης, ειδικά σε περιόδους αυξημένου κινδύνου για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι σε μια συγκυρία όπου η ακρίβεια της πρόγνωσης έχει άμεση σημασία τόσο για την Πολιτεία όσο και για τους πολίτες, η πλήρης αξιοποίηση του δικτύου παρατηρήσεων της ΕΜΥ είναι «περισσότερο από ποτέ αναγκαία».

Κολυδάς: Αβεβαιότητα για χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα

Για αβεβαιότητα χιονόπτωσης σε χαμηλά υψόμετρα έκανε λόγο σε χθεσινή του ανάρτηση (10/1), ο Θοδωρής Κολυδάς, αφήνοντας ανοιχτό μόνο το σενάριο πρόσκαιρων φαινομένων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Απαντώντας σε μετεωρολόγους που μιλούν για χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα στην Αττική, ο Θοδωρής Κολυδάς αποκλείει το ενδεχόμενο, αναφέροντας ότι η Αθήνα θα βρεθεί αντιμέτωπη μόνο με ψυχρές θερμοκρασίες κάτω των 10 βαθμών Κελσίου.

Η αναλυτική ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Οι μετεωρολόγοι χρησιμοποιούν κάποια κριτήρια για τον εντοπισμό των χιονοπτώσεων -ειδικά στην Αττική -από τα οποία μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται ταυτόχρονη σύγκλιση των βασικών κριτηρίων που απαιτούνται για γενικευμένη χιονόπτωση ή χιονόστρωση σε χαμηλά υψόμετρα.

✅ Συγκεκριμένα, ενώ σε ορισμένα πεδία εμφανίζονται οριακά ή πρόσκαιρα «χειμερινά» χαρακτηριστικά –όπως αρνητικές θερμοκρασίες στα 850 hPa στα βόρεια ή χαμηλές τιμές πάχους 1000–850 hPa– αυτά δεν συνδυάζονται χωρικά και χρονικά με τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία. Το πάχος 1000–500 hPa, που αποτελεί βασικό δείκτη της ψυχρότητας ολόκληρης της τροπόσφαιρας, παραμένει σε τιμές που δεν υποστηρίζουν εκτεταμένη ψυχρή κατάβαση. Παράλληλα, οι τιμές της θw στα 850 hPa και οι θερμοκρασίες υγρού βολβού κοντά στο έδαφος δεν δείχνουν γενικευμένα αρνητικά πρόσημα, παρά μόνο τοπικά και παροδικά.

✅ Ακόμη πιο κρίσιμο είναι ότι λείπει η ταυτόχρονη συνύπαρξη ψύχους και επαρκούς υετού. Σε χρονικά διαστήματα όπου το θερμοδυναμικό περιβάλλον πλησιάζει οριακά τα κριτήρια χιονόπτωσης, τα πεδία υετού και δυναμικής υποστήριξης είναι φτωχά ή μετατοπισμένα. Αντίστροφα, όταν εμφανίζονται οργανωμένες ζώνες υετού, οι θερμοκρασιακές παράμετροι είναι ήδη οριακές προς θετικές, ιδιαίτερα στα χαμηλά στρώματα.

✅ Με απλά λόγια, οι χάρτες «δεν κουμπώνουν μεταξύ τους». Κάθε επιμέρους δείκτης μπορεί να πλησιάζει το όριο, αλλά η απαραίτητη σύγκλιση όλων των κριτηρίων του πίνακα (πάχη, θερμοκρασίες, υγρός βολβός, θερμοδυναμική δομή) δεν εμφανίζεται ως ενιαίο και συνεκτικό σήμα. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη αβεβαιότητα και περιορίζει το ενδεχόμενο χιονόπτωσης σε χαμηλά υψόμετρα, αφήνοντας ανοιχτό μόνο το σενάριο πρόσκαιρων φαινομένων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

✅ Επομένως, με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, η εικόνα παραμένει οριακή και μη συγκλίνουσα, γεγονός που δικαιολογεί την επιφυλακτικότητά μας στις εκτιμήσεις και την ανάγκη επανεκτίμησης όσο πλησιάζουμε χρονικά στο φαινόμενο.

✅ Για την θερμοκρασία της Αθήνας το μόνο "σίγουρο" είναι οτι θα λείπει το "1" μπροστά από την τιμή της τέτοια ώρα τη Δευτέρα».

Μαρουσάκης: Σήμερα «σκάει» η «πολική φωτοβολίδα» - Θα το στρώσει και δίπλα στο κύμα

Η απότομη αλλαγή του καιρού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, το νέο κύμα κακοκαιρίας δίνει ήδη αρκετές βροχές και καταιγίδες και στην πορεία του θα φέρει και χιόνια.

Τις προηγούμενες ώρες καταγράφηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο, ενώ φαινόμενα επηρέασαν και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Την ίδια ώρα καταιγίδες εκδηλώνονται και στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τις αμέσως επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, φτάνοντας έως το ανατολικό Αιγαίο.

Πολικές αέριες μάζες και κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας

Από αύριο Δευτέρα αναμένεται νέα, πιο έντονη μεταβολή του καιρού, καθώς πολική αέρια μάζα από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα επηρεάσει τη χώρα. Εκτός από βροχές και καταιγίδες, θα σημειωθεί κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και εκδήλωση χιονοπτώσεων.

Τα χιόνια θα ξεκινήσουν από τα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, όμως στη συνέχεια θα κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι χιονοπτώσεις αναμένεται να φτάσουν ακόμη και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Χιόνια σε Αιγαίο και Αττική

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο. Χιονοπτώσεις προβλέπονται σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, καθώς και σε νησιά όπως η Θάσος, η Λήμνος, η Σαμοθράκη, οι Σποράδες και οι Κυκλάδες. Χιόνια αναμένονται επίσης στην Εύβοια και σε τμήματα της Κρήτης.

Στην Αττική, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένεται χιονόπτωση από τα 400 μέτρα και πάνω. Το κύμα κακοκαιρίας θα διατηρηθεί έως και την Τρίτη, οπότε και θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί, κυρίως στο Αιγαίο.

Πολικές θερμοκρασίες μετά την κακοκαιρία

Παρότι τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν, η ψυχρή εισβολή θα αφήσει πίσω της ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν αποκλείεται, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και της Τρίτης να καταγραφούν τιμές έως και -12 με -14 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το σπαρακτικό μήνυμα του αδελφού του 27χρονου που σκοτώθηκε σε χαράδρα - «Και τώρα σιωπή»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά «ντύθηκε» η ορεινή Ναυπακτία - Βίντεο

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών - Τουλάχιστον 116 οι νεκροί

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί» συναγερμός για το κρύο - Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Επιστρατεύει «γκουρού» στη διαχείριση κρίσεων - Θωρακίζεται το «brand» της μοναρχίας

11:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR: Στο Ηράκλειο, έπειτα από τεράστια ταλαιπωρία η αποστολή

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Μία γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίας από επίθεση ουκρανικών drones στο Βορονέζ - Βίντεο

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε νυχτερινό κέντρο της Λάρισας: 55χρονος κατέρρευσε ενώ χόρευε στην πίστα

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Τέλος εποχής για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στις χωματερές - Οι νέες «πράσινες» λύσεις

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο για την ψυχρή εισβολή αναμένεται από την ΕΜΥ - Τιμές έως και -12 με -14 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα - Πού θα χιονίσει

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι κλαίει on camera, ζητώντας «συγγνώμη» - «Μια τραγωδία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, συνέβη στην ιδιοκτησία μας»

11:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Κόντρα στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Με Καρδίτσα ο Ολυμπιακός

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν στις φλόγες: «Εχθρός του Θεού» όποιος συμμετέχει στις διαδηλώσεις - Εκτελέσεις ετοιμάζει το καθεστώς - Αψηφούν την αιματηρή καταστολή οι διαδηλωτές

10:57ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος για σεισμό 3,9 Ρίχτερ στη Σαντορίνη: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερος λόγος προβληματισμού»

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε ο περιφερειακός μετά τις εργασίες για το Fly Over

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» το Μεσολόγγι: Καταστροφές σε δρόμους και καταστήματα - Βίντεο, φωτογραφίες

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε υπόγειο διαμέρισμα στα Πατήσια

10:33ΕΘΝΙΚΑ

Οι άγνωστες μάχες ΕΔΕΣ - Γερμανών στην Ήπειρο το 1944 και το έγκλημα των Ναζί που είχε προηγηθεί στην Καννέτα Ιωαννίνων

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο καταζητούμενο από τις τουρκικές αρχές για ανθρωποκτονία

10:18ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Διπλό» των Σπερς στη Βοστώνη - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο για την ψυχρή εισβολή αναμένεται από την ΕΜΥ - Τιμές έως και -12 με -14 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα - Πού θα χιονίσει

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι κλαίει on camera, ζητώντας «συγγνώμη» - «Μια τραγωδία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, συνέβη στην ιδιοκτησία μας»

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε νυχτερινό κέντρο της Λάρισας: 55χρονος κατέρρευσε ενώ χόρευε στην πίστα

10:57ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος για σεισμό 3,9 Ρίχτερ στη Σαντορίνη: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερος λόγος προβληματισμού»

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα «σκάει» η «πολική φωτοβολίδα» - Θα το στρώσει και δίπλα στο κύμα η πρόβλεψη Μαρουσάκη

06:55LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στην TV - Εκπομπές «φεύγουν», άλλες έρχονται και παίρνει φωτιά το τοπίο

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί» συναγερμός για το κρύο - Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Η στιγμή που το φαινόμενο κάνει «απόβαση» στην πόλη - Βίντεο, φωτογραφίες

10:33ΕΘΝΙΚΑ

Οι άγνωστες μάχες ΕΔΕΣ - Γερμανών στην Ήπειρο το 1944 και το έγκλημα των Ναζί που είχε προηγηθεί στην Καννέτα Ιωαννίνων

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο «μύθος» των σπάνιων γαιών και γιατί δεν είναι η «εύκολη λύση» για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ΗΠΑ

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών - Βίντεο

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Επιστρατεύει «γκουρού» στη διαχείριση κρίσεων - Θωρακίζεται το «brand» της μοναρχίας

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ