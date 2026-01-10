Καιρός: Στον «πάγο» η χώρα το επόμενο 48ωρο - Πολικές θερμοκρασίες, χιόνια ακόμα και στη θάλασσα

Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας με θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχές και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας

Newsbomb

Καιρός: Στον «πάγο» η χώρα το επόμενο 48ωρο - Πολικές θερμοκρασίες, χιόνια ακόμα και στη θάλασσα
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολική μεταβολή στο σκηνικό του καιρού θα φέρει το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα «χτυπήσει» τη χώρα τις επόμενες ώρες, με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους, τις ισχυρές βροχές και την κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή 11/01.

Η πτώση θα γίνει αισθητή πρώτα στα βόρεια και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα, και σε πολλές περιοχές θα ξεπεράσει τους 10 °C. Τόσο τη Δευτέρα 12/01 όσο και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και το πρωί των δύο αυτών ημερών αναμένεται παγετός, θερμοκρασίες κάτω των 0 °C ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών.

kairos.png
1768056992446-712214839-kakokairia.png

Μαρουσάκης: «Πολική φωτοβολίδα» με χιόνια έως τη θάλασσα-Έως 75% πιθανότητα για την Αττική

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο –σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη– αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση του έως την Τρίτη, οπότε και οι πολικές αέριες μάζες θα αρχίσουν σταδιακά να απομακρύνονται από τη χώρα.

Ήδη καταγράφονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τμήματα της Ελλάδας, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται έως τη νύχτα στις περισσότερες περιοχές. Παράλληλα, χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά, ενώ από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα τα χιόνια αναμένεται να κατέβουν σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμη και σε νησιά του Αιγαίου, με πιθανότητα να δούμε στρωμένο χιόνι ακόμη και κοντά στη θάλασσα.

Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Αττική

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού στην Αττική, όπου –βάσει του προγνωστικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης– καταγράφεται πιθανότητα 75% για αξιόλογες και γενικευμένες χιονοπτώσεις, ενώ ένα 25% αφορά πιο ήπια και περιορισμένη εκδήλωση των φαινομένων.

Τα ποσοστά προκύπτουν από τη συνδυαστική ανάλυση τεσσάρων προγνωστικών μοντέλων, τα οποία αντλούν δεδομένα από:

  • το ευρωπαϊκό προγνωστικό κέντρο,

  • το αμερικανικό,

  • το γερμανικό,

  • και το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής».

Όπως εξηγεί, το ευρωπαϊκό μοντέλο εμφανίζει τα πιο περιορισμένα σενάρια χιονόπτωσης, ενώ το αμερικανικό και το παγκόσμιο σύστημα «Ηρακλής» δίνουν τα πιο εκτεταμένα φαινόμενα, με το γερμανικό να βρίσκεται ενδιάμεσα.

«Λευκές εκπλήξεις» το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα

Ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι το διήμερο Κυριακή – Δευτέρα ενδέχεται να επιφυλάσσει «λευκές εκπλήξεις», καθώς φαίνεται να σχηματίζεται δευτερεύουσα διαταραχή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ ανατολικής Πελοποννήσου και νότιας Αττικής, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα των προβλέψεων.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, δεν είναι τυχαίος ο όρος «πολική φωτοβολίδα» που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη κακοκαιρία, υποδηλώνοντας την ένταση αλλά και τη σχετικά σύντομη διάρκειά της.

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

Το γιατί ο χιονιάς που έρχεται στη χώρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά την Αθήνα εξηγεί ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος σε ανάρτησή του στο προσωπικό του blog.

Όπως αναφέρει, βασικός παράγοντας είναι η απουσία δυναμικού αιτίου, καθώς η κύρια διαταραχή της ατμόσφαιρας κινείται νοτιότερα και δεν επηρεάζει την Αττική. Παράλληλα, με το πέρασμα δεύτερης διαταραχής, το επιφανειακό ρεύμα στην κεντρική και ανατολική Ελλάδα στρέφεται σε βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, γεγονός που δεν ευνοεί την εκδήλωση χιονοπτώσεων στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, κρίσιμο ρόλο παίζει και η θέση του επιφανειακού χαμηλού, το οποίο αναμένεται να σχηματιστεί στην ευρύτερη περιοχή της Χίου και όχι νοτιότερα, στα Δωδεκάνησα. Έτσι, δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός παραγωγής χιονιού μέσω του Βορείου Αιγαίου σε βαθμό που θα μπορούσε να επηρεάσει την Αττική.

Αντίθετα, ευνοείται η σύγκλιση βορειοδυτικών και βορειοανατολικών ανέμων που ξεκινά από την περιοχή Καβάλας – Θάσου και εκτείνεται νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως περιοχές της Εύβοιας. Οι πιο αξιόλογες χιονοπτώσεις της Δευτέρας αναμένονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ανατολικής και βορειοανατολικής Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει ακόμη ότι, πέρα από την έλλειψη υετού, οι θερμοκρασίες στα πεδινά της Αττικής δεν θα είναι επαρκώς χαμηλές ώστε να επιτρέψουν χιονοπτώσεις.

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού το Σαββατοκύριακο, ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή:

  • Το Σάββατο, σε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα και κατά μήκος της Πίνδου, καθώς και σε πολύ ισχυρούς δυτικούς ανέμους.
  • Την Κυριακή, τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα, ενώ με την πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται τοπικές χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και σε πεδινές περιοχές της βορειοανατολικής χώρας.
ziakopoylos-xionias.jpg

Ολόκληρη η ανάρτηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου:

Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα είναι αθηναϊκός!

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ο χιονιάς της προσεχούς Δευτέρας (12/1) δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά την Αθήνα είναι οι παρακάτω:

1) Δεν υπάρχει δυναμικό αίτιο (θετική μεταφορά στροβιλισμού). Η διαταραχή «Α» κινείται Ν-ΝΑ και δεν θα επηρεάσει την Αττική.

2) Με το πέρασμα της διαταραχής «Β», το επιφανειακό ρεύμα από τη κεντρική Μακεδονία και κατά μήκος των ακτών της Θεσσαλίας και του μεγαλύτερου μέρους της Α. Στερεάς θα γίνει Β-ΒΔ. Συναφές με αυτό είναι και το γεγονός ότι τις κρίσιμες ώρες το επιφανειακό χαμηλό σχηματίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Χίου και όχι στα Δωδεκάνησα.

3) Σχετική με τον παραπάνω λόγο είναι και η μη λειτουργία του μηχανισμού παραγωγής χιονιού υπό την επίδραση του Β. Αιγαίου, στον βαθμό που αυτό θα έφθανε στην Α. Στερεά. Αντ’ αυτού θα υπάρξει η σύγκλιση των ΒΔ με τους ΒΑ ανέμους που θα ξεκινήσει από την περιοχή Καβάλας - Θάσου και επεκτεινόμενη προς τα νότια θα επηρεάσει περιοχές της Εύβοιας. Η προαναφερθείσα ζώνη καθώς και τα ορεινά - ημιορεινά της Α-ΒΑ Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης θα δεχθούν τις πιο αξιόλογες χιονοπτώσεις της Δευτέρας.

4) Πέρα από την έλλειψη υετού, προβληματικές θα ήταν και οι θερμοκρασίες για να φθάσει το χιόνι στα πεδινά της Αττικής.

Κατά τα άλλα:

Σήμερα (Σάββατο), έχουμε τον νου μας: (α) στις αξιόλογες βροχές και τις καταιγίδες που θα εκδηλωθούν στη Δ. Ελλάδα και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου και της προέκτασής της ως τη Ν. Πελοπόννησο και (β) στους πολύ ισχυρούς δυτικών διευθύνσεων ανέμους.

Αύριο (Κυριακή): (α) η όποια επικινδυνότητα των καταιγίδων θα περιοριστεί στη ΝΑ νησιωτική Ελλάδα και (β) με την αναμενόμενη πτώση της θερμοκρασίας, θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις σε ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας καθώς και σε πεδινές περιοχές της ΒΑ Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:37ΚΟΣΜΟΣ

Le Monde: Το Παρίσι θα μπορούσε να στείλει 6.000 στρατιώτες στην Ουκρανία - Μεντβέντεφ: Όχι στην πολυεθνική ηλίθιων ηγεμόνων της Ευρώπης

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Η έξοδος του «Δικεφάλου του Βορρά» στο Αγρίνιο

19:15ΑΠΟΨΕΙΣ

Πτώση Χαμενεΐ και άνοδος Παχλαβί: Τι θα αλλάξει στο Ιράν

19:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1: Ισοπαλία που δεν άρεσε σε κανέναν μετά από εξαιρετικό ματς

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σκεπή οικίας στον Λαγκαδά

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έπεσε στο γκρεμό - Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό γυναίκας

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν και κατέβασε την ισλαμική σημαία

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση της 28χρονης Ευαγγελίας από το Αιγάλεω

18:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τρεις νεοφερμένοι και Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος στην αποστολή

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα - «Μπαράζ» κλήσεων στην Πυροσβεστική

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Υπάρχουν ένοχοι που διαφεύγουν» – Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 17χρονου

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ο Γκουστάβο Πέτρο θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα για να συναντήσει τον Τραμπ

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Mercosur: Η Γαλλία χάνει τη μάχη για το ελεύθερο εμπόριο και φέρνει τον Μακρόν σε κρίση

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Νέα στοιχεία «καίνε» τον ανηψιό του θύματος - Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο πριν τη δολοφονία

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στον «πάγο» η χώρα το επόμενο 48ωρο - Πολικές θερμοκρασίες, χιόνια ακόμα και στη θάλασσα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό στην Αττική

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Μεγάλη κατολίσθηση στη Μικροσπηλιά - Έντονη η ανησυχία των κατοίκων

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο – «Λυγίζει» ο αδελφός του 27χρονου Στέλιου: «Τον είδα νεκρό κι έλεγα ότι όλα ήταν ψέματα»

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Νέα στοιχεία «καίνε» τον ανηψιό του θύματος - Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο πριν τη δολοφονία

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στον «πάγο» η χώρα το επόμενο 48ωρο - Πολικές θερμοκρασίες, χιόνια ακόμα και στη θάλασσα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό στην Αττική

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο – «Λυγίζει» ο αδελφός του 27χρονου Στέλιου: «Τον είδα νεκρό κι έλεγα ότι όλα ήταν ψέματα»

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση της 28χρονης Ευαγγελίας από το Αιγάλεω

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Στη δίνη της κακοκαιρίας η Πάτρα: Kαταιγίδες, σφοδρές χαλαζοπτώσεις και μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα - Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν μπαλκόνι - Βίντεο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Υπάρχουν ένοχοι που διαφεύγουν» – Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 17χρονου

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα - «Μπαράζ» κλήσεων στην Πυροσβεστική

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Μεγάλη κατολίσθηση στη Μικροσπηλιά - Έντονη η ανησυχία των κατοίκων

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν και κατέβασε την ισλαμική σημαία

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω χιονόπτωσης και παγετού

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη στον κόσμο των σταρ: Πέθανε ο ηθοποιός του «The Thing» Τ.Κ. Κάρτερ

19:15ΑΠΟΨΕΙΣ

Πτώση Χαμενεΐ και άνοδος Παχλαβί: Τι θα αλλάξει στο Ιράν

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Οντάριο: 18χρονος χαρίζει ελπίδα σε άστεγους κατασκευάζοντας μικροσκοπικά σπίτια

13:11ΚΑΙΡΟΣ

«Πολική φωτοβολίδα»: Χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα - Έως 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική, εκτιμά ο Μαρουσάκης

15:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φθιώτιδα: «Άθλος» τα ναυτιλιακά δρομολόγια στο λιμάνι της Γλύφας λόγω των ισχυρών ανέμων - Η προβλήτα γέμισε με θαλασσινό νερό - Βίντεο

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Φάλαινα έκανε την εμφάνισή της στον κόλπο των Αργινώντων - Βίντεο

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ