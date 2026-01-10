Καιρός: Στον «πάγο» η χώρα το επόμενο 48ωρο - Πολικές θερμοκρασίες, χιόνια ακόμα και στη θάλασσα

Ολική μεταβολή στο σκηνικό του καιρού θα φέρει το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα «χτυπήσει» τη χώρα τις επόμενες ώρες, με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους, τις ισχυρές βροχές και την κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή 11/01.

Η πτώση θα γίνει αισθητή πρώτα στα βόρεια και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα, και σε πολλές περιοχές θα ξεπεράσει τους 10 °C. Τόσο τη Δευτέρα 12/01 όσο και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και το πρωί των δύο αυτών ημερών αναμένεται παγετός, θερμοκρασίες κάτω των 0 °C ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών.

Μαρουσάκης: «Πολική φωτοβολίδα» με χιόνια έως τη θάλασσα-Έως 75% πιθανότητα για την Αττική

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο –σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη– αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση του έως την Τρίτη, οπότε και οι πολικές αέριες μάζες θα αρχίσουν σταδιακά να απομακρύνονται από τη χώρα.

Ήδη καταγράφονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τμήματα της Ελλάδας, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται έως τη νύχτα στις περισσότερες περιοχές. Παράλληλα, χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά, ενώ από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα τα χιόνια αναμένεται να κατέβουν σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμη και σε νησιά του Αιγαίου, με πιθανότητα να δούμε στρωμένο χιόνι ακόμη και κοντά στη θάλασσα.

Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Αττική

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού στην Αττική, όπου –βάσει του προγνωστικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης– καταγράφεται πιθανότητα 75% για αξιόλογες και γενικευμένες χιονοπτώσεις, ενώ ένα 25% αφορά πιο ήπια και περιορισμένη εκδήλωση των φαινομένων.

Τα ποσοστά προκύπτουν από τη συνδυαστική ανάλυση τεσσάρων προγνωστικών μοντέλων, τα οποία αντλούν δεδομένα από:

το ευρωπαϊκό προγνωστικό κέντρο ,

το αμερικανικό ,

το γερμανικό ,

και το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής».

Όπως εξηγεί, το ευρωπαϊκό μοντέλο εμφανίζει τα πιο περιορισμένα σενάρια χιονόπτωσης, ενώ το αμερικανικό και το παγκόσμιο σύστημα «Ηρακλής» δίνουν τα πιο εκτεταμένα φαινόμενα, με το γερμανικό να βρίσκεται ενδιάμεσα.

«Λευκές εκπλήξεις» το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα

Ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι το διήμερο Κυριακή – Δευτέρα ενδέχεται να επιφυλάσσει «λευκές εκπλήξεις», καθώς φαίνεται να σχηματίζεται δευτερεύουσα διαταραχή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ ανατολικής Πελοποννήσου και νότιας Αττικής, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα των προβλέψεων.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, δεν είναι τυχαίος ο όρος «πολική φωτοβολίδα» που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη κακοκαιρία, υποδηλώνοντας την ένταση αλλά και τη σχετικά σύντομη διάρκειά της.

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

Το γιατί ο χιονιάς που έρχεται στη χώρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά την Αθήνα εξηγεί ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος σε ανάρτησή του στο προσωπικό του blog.

Όπως αναφέρει, βασικός παράγοντας είναι η απουσία δυναμικού αιτίου, καθώς η κύρια διαταραχή της ατμόσφαιρας κινείται νοτιότερα και δεν επηρεάζει την Αττική. Παράλληλα, με το πέρασμα δεύτερης διαταραχής, το επιφανειακό ρεύμα στην κεντρική και ανατολική Ελλάδα στρέφεται σε βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, γεγονός που δεν ευνοεί την εκδήλωση χιονοπτώσεων στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, κρίσιμο ρόλο παίζει και η θέση του επιφανειακού χαμηλού, το οποίο αναμένεται να σχηματιστεί στην ευρύτερη περιοχή της Χίου και όχι νοτιότερα, στα Δωδεκάνησα. Έτσι, δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός παραγωγής χιονιού μέσω του Βορείου Αιγαίου σε βαθμό που θα μπορούσε να επηρεάσει την Αττική.

Αντίθετα, ευνοείται η σύγκλιση βορειοδυτικών και βορειοανατολικών ανέμων που ξεκινά από την περιοχή Καβάλας – Θάσου και εκτείνεται νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως περιοχές της Εύβοιας. Οι πιο αξιόλογες χιονοπτώσεις της Δευτέρας αναμένονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ανατολικής και βορειοανατολικής Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει ακόμη ότι, πέρα από την έλλειψη υετού, οι θερμοκρασίες στα πεδινά της Αττικής δεν θα είναι επαρκώς χαμηλές ώστε να επιτρέψουν χιονοπτώσεις.

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού το Σαββατοκύριακο, ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή:

Το Σάββατο , σε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα και κατά μήκος της Πίνδου, καθώς και σε πολύ ισχυρούς δυτικούς ανέμους.

, σε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα και κατά μήκος της Πίνδου, καθώς και σε πολύ ισχυρούς δυτικούς ανέμους. Την Κυριακή, τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα, ενώ με την πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται τοπικές χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και σε πεδινές περιοχές της βορειοανατολικής χώρας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου:

Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα είναι αθηναϊκός!

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ο χιονιάς της προσεχούς Δευτέρας (12/1) δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά την Αθήνα είναι οι παρακάτω:

1) Δεν υπάρχει δυναμικό αίτιο (θετική μεταφορά στροβιλισμού). Η διαταραχή «Α» κινείται Ν-ΝΑ και δεν θα επηρεάσει την Αττική.

2) Με το πέρασμα της διαταραχής «Β», το επιφανειακό ρεύμα από τη κεντρική Μακεδονία και κατά μήκος των ακτών της Θεσσαλίας και του μεγαλύτερου μέρους της Α. Στερεάς θα γίνει Β-ΒΔ. Συναφές με αυτό είναι και το γεγονός ότι τις κρίσιμες ώρες το επιφανειακό χαμηλό σχηματίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Χίου και όχι στα Δωδεκάνησα.

3) Σχετική με τον παραπάνω λόγο είναι και η μη λειτουργία του μηχανισμού παραγωγής χιονιού υπό την επίδραση του Β. Αιγαίου, στον βαθμό που αυτό θα έφθανε στην Α. Στερεά. Αντ’ αυτού θα υπάρξει η σύγκλιση των ΒΔ με τους ΒΑ ανέμους που θα ξεκινήσει από την περιοχή Καβάλας - Θάσου και επεκτεινόμενη προς τα νότια θα επηρεάσει περιοχές της Εύβοιας. Η προαναφερθείσα ζώνη καθώς και τα ορεινά - ημιορεινά της Α-ΒΑ Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης θα δεχθούν τις πιο αξιόλογες χιονοπτώσεις της Δευτέρας.

4) Πέρα από την έλλειψη υετού, προβληματικές θα ήταν και οι θερμοκρασίες για να φθάσει το χιόνι στα πεδινά της Αττικής.

Κατά τα άλλα:

Σήμερα (Σάββατο), έχουμε τον νου μας: (α) στις αξιόλογες βροχές και τις καταιγίδες που θα εκδηλωθούν στη Δ. Ελλάδα και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου και της προέκτασής της ως τη Ν. Πελοπόννησο και (β) στους πολύ ισχυρούς δυτικών διευθύνσεων ανέμους.

Αύριο (Κυριακή): (α) η όποια επικινδυνότητα των καταιγίδων θα περιοριστεί στη ΝΑ νησιωτική Ελλάδα και (β) με την αναμενόμενη πτώση της θερμοκρασίας, θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις σε ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας καθώς και σε πεδινές περιοχές της ΒΑ Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης