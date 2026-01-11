Καιρός: Σήμερα «σκάει» η «πολική φωτοβολίδα» - Θα το στρώσει και δίπλα στο κύμα η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Απότομη αλλαγή του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, το νέο κύμα κακοκαιρίας δίνει ήδη αρκετές βροχές και καταιγίδες και στην πορεία του θα φέρει και χιόνια.

Τις προηγούμενες ώρες καταγράφηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο, ενώ φαινόμενα επηρέασαν και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Την ίδια ώρα καταιγίδες εκδηλώνονται και στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τις αμέσως επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, φτάνοντας έως το ανατολικό Αιγαίο.

Πολικές αέριες μάζες και κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας

Από αύριο αναμένεται νέα, πιο έντονη μεταβολή του καιρού, καθώς πολική αέρια μάζα από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα επηρεάσει τη χώρα. Εκτός από βροχές και καταιγίδες, θα σημειωθεί κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και εκδήλωση χιονοπτώσεων.

Τα χιόνια θα ξεκινήσουν από τα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, όμως στη συνέχεια θα κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι χιονοπτώσεις αναμένεται να φτάσουν ακόμη και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Χιόνια σε Αιγαίο και Αττική

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο. Χιονοπτώσεις προβλέπονται σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, καθώς και σε νησιά όπως η Θάσος, η Λήμνος, η Σαμοθράκη, οι Σποράδες και οι Κυκλάδες. Χιόνια αναμένονται επίσης στην Εύβοια και σε τμήματα της Κρήτης.

Στην Αττική, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένεται χιονόπτωση από τα 400 μέτρα και πάνω. Το κύμα κακοκαιρίας θα διατηρηθεί έως και την Τρίτη, οπότε και θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί, κυρίως στο Αιγαίο.

Πολικές θερμοκρασίες μετά την κακοκαιρία

Παρότι τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν, η ψυχρή εισβολή θα αφήσει πίσω της ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν αποκλείεται, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και της Τρίτης να καταγραφούν τιμές έως και -12 με -14 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

