Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Θερμοκρασιακό ασανσέρ» για 72 ώρες - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, θυελλώδεις άνεμοι, ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις είναι τα χαρακτηριστικά του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να «χτυπήσει» τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, στα «λευκά» θα ντυθούν και χαμηλά υψόμετρα. Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από το απόγευμα της Κυριακής (11/1) από τα βορειοανατολικά, με χιονοπτώσεις σε Χαλκιδική, Καβάλα, Δράμα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, νησιά του ΒΑ Αιγαίου, όπως Σαμοθράκη, Θάσο και Λήμνο.

Από το βράδυ της Κυριακής (11/1) μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1) τα φαινόμενα θα εξαπλωθούν σε Εύβοια, Σποράδες και στα ορεινά της Αττικής. Χιόνια σε χαμηλότερα υψόμετρα αναμένονται, επίσης, στις βόρειες Κυκλάδες, τη Βοιωτία, τη ΒΑ Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Ο μετεωρολόγος του Alpha κάνει λόγο για «θερμοκρασιακό ασανσέρ», αφού από τους 20 βαθμούς Κελσίου που έφτασε ο υδράργυρος σήμερα στην Αθήνα, αναμένεται τεράστια «βουτιά» της θερμοκρασίας την Δευτέρα, φτάνοντας του 7 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται νέα άνοδος, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 15 βαθμούς Κελσίου.





