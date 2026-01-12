Mattel: Βγάζει στην αγορά μία Barbie με αυτισμό – Πώς την σχεδίασε

Μία Barbie με αυτισμό παρουσιάζει σήμερα η εταιρεία Mattel, ως μέρος μίας σειράς με κούκλες που έχουν στόχο να προωθήσουν την αποδοχή της διαφορετικότητας και την κοινωνική ένταξη.

Ήδη η εταιρεία έχει στην συλλογή της Fashionistas μία Barbie με σύνδρομο Down, μια τυφλή Barbie, μια Barbie και έναν Ken με λεύκη. Η Mattel δήλωσε ότι ανέπτυξε την κούκλα με αυτισμό σε διάστημα άνω των 18 μηνών, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Autistic Self Advocacy Network, ο οποίος υποστηρίζει τα δικαιώματα και την καλύτερη εκπροσώπηση των ατόμων με αυτισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

«Η Barbie πάντα προσπαθούσε να αντικατοπτρίζει τον κόσμο που βλέπουν τα παιδιά και τις δυνατότητες που φαντάζονται, και είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε την πρώτη μας Barbie με αυτισμό ως μέρος αυτής της συνεχούς προσπάθειας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής της Mattel, Jamie Cygielman.

Ο στόχος της εταιρείας ήταν να δημιουργηθεί μια Barbie που θα δείχνει κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα με αυτισμό μπορεί να βιώνουν και να επεξεργάζονται τον κόσμο γύρω τους, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Mattel.

Αυτό ήταν μια πρόκληση, επειδή ο αυτισμός περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών και δυσκολιών που ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, και πολλά από τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη διαταραχή δεν είναι άμεσα ορατά, ανέφερε η διευθύντρια του Autistic Self Advocacy Network, Noor Pervez, η οποία συνεργάστηκε στενά με τη Mattel για τη δημιουργία της κούκλας.

Όπως πολλές αναπηρίες, «ο αυτισμός δεν έχει μια συγκεκριμένη μορφή. Αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε να δείξουμε μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται ο αυτισμός», εξήγησε η Noor Pervez.

H πρώτη Barbie με διαβήτη

Πώς σχεδιάστηκε η νέα Barbie

Έτσι τα μάτια της νέας Barbie μετατοπίζονται ελαφρώς προς τα πλάγια για να αναπαραστήσουν τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα άτομα με αυτισμό αποφεύγουν μερικές φορές την άμεση οπτική επαφή, είπε η Pervez.

Η κούκλα διαθέτει επίσης αρθρωτούς αγκώνες και καρπούς για να αναπαραστήσει τις κινήσεις των χεριών και άλλες χειρονομίες που χρησιμοποιούν ορισμένα άτομα με αυτισμό για να επεξεργαστούν αισθητηριακές πληροφορίες ή να εκφράσουν ενθουσιασμό, σύμφωνα με την Mattel.

Η ομάδα ανάπτυξης της κούκλας συζήτησε για το εάν αν θα ντύσει την κούκλα με στενά ή φαρδιά ρούχα, είπε ο Pervez. Μερικά άτομα με αυτισμό φορούν φαρδιά ρούχα επειδή είναι ευαίσθητα στην αίσθηση των ραφών των υφασμάτων, ενώ άλλα φορούν ρούχα που αγκαλιάζουν το σώμα για να έχουν την αίσθηση του πού βρίσκεται το σώμα τους, σημείωσε η Pervez.

Τελικά η ομάδα επέλεξε ένα φόρεμα σε γραμμή Α με κοντά μανίκια και φούστα που κυματίζει, το οποίο έχει λιγότερη επαφή με το δέρμα. Η κούκλα φοράει επίσης επίπεδα παπούτσια για μεγαλύτερη σταθερότητα και ευκολία στην κίνηση, σύμφωνα με την Mattel.

Η κούκλα Barbie με αυτισμό. Πηγή: Associated Press

Κάθε κούκλα συνοδεύεται από ένα ροζ παιχνίδι fidget spinner για τα δάχτυλα, ακουστικά με ακύρωση θορύβου και ένα ροζ τάμπλετ που μοιάζει με τις συσκευές που χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν ορισμένα άτομα με αυτισμό που έχουν δυσκολία στην ομιλία.

Η προσθήκη της κούκλας με αυτισμό στη σειρά Barbie Fashionistas αποτέλεσε επίσης μια ευκαιρία για τη Mattel να δημιουργήσει μια κούκλα με χαρακτηριστικά προσώπου εμπνευσμένα από τους υπαλλήλους της εταιρείας στην Ινδία. Η Pervez τόνισε ότι ήταν σημαντικό η κούκλα να αντιπροσωπεύει ένα τμήμα της κοινότητας των αυτιστικών ατόμων που γενικά υποεκπροσωπείται.

Η Mattel παρουσίασε την πρώτη της κούκλα με σύνδρομο Down το 2023 και το περασμένο καλοκαίρι έβγαλε μια Barbie που αντιπροσωπεύει ένα άτομο με διαβήτη τύπου 1. Η σειρά Fashionistas περιλαμβάνει επίσης μια Barbie και έναν Ken με προσθετικό πόδι, καθώς και μια Barbie με ακουστικά βαρηκοΐας. Η σειρά περιλαμβάνει κάθε είδους σωματότυπο και πολυάριθμους τύπους μαλλιών και χρώματα δέρματος.

H τυφλή Barbie. Πηγή: Mattel

