Στα ράφια η πρώτη τυφλή Barbie: «Το μπαστούνι της σημαίνει τα πάντα για εμάς»

O κολοσσός Mattel λανσάρει την πρώτη τυφλή κούκλα Barbie σε μια προσπάθεια να κάνει τη γκάμα της πιο περιεκτική. Η αμερικανική παιχνιδοβιομηχανία είπε ότι η κούκλα, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδίκτυο και στα καταστήματα, δημιουργήθηκε σε μια προσπάθεια να κάνει τα τυφλά τα παιδιά και εκείνα με χαμηλή όραση να εκπροσωπούνται περισσότερο στην κοινωνία.

Η ανώτερη αντιπρόεδρος της Barbie Krista Berger είπε: «Αναγνωρίζουμε ότι η Barbie είναι πολύ περισσότερα από μια απλή κούκλα. Αντιπροσωπεύει την αυτοέκφραση και μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση του ανήκειν». Η εταιρεία συνεργάστηκε με το Αμερικανικό Ίδρυμα για τους Τυφλούς για να διασφαλίσει ότι τα πάντα, από τα μάτια της κούκλας μέχρι τα ρούχα της, απεικονίζουν με ακρίβεια άτομα με τύφλωση και χαμηλή όραση.

Η κούκλα κρατά ένα λευκό και κόκκινο μπαστούνι με άκρη marshmallow, ενώ το βλέμμα της είναι στραμμένο ελαφρώς προς τα πάνω και προς τα έξω για να «αντανακλά με ακρίβεια το μερικές φορές διακριτό βλέμμα ενός τυφλού ατόμου».

Μετά τη διεξαγωγή δοκιμών με παιδιά τυφλά και με χαμηλή όραση, αποφασίστηκε ότι η κούκλα θα πρέπει να ντυθεί με ρούχα με λεπτομέρειες από ύφασμα αφής, όπως ένα ροζ σατέν μπλουζάκι και μοβ φούστα από τούλι. Λεπτομέρειες όπως συνδετήρες με θηλιά στο πίσω μέρος της κορυφής της κούκλας και ελαστική ζώνη στη φούστα δημιουργήθηκαν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι το ντύσιμο της κούκλας είναι ευκολότερο. Η συσκευασία είναι επίσης πιο προσιτή από την τυπική προσφορά της και περιλαμβάνει τη λέξη Barbie γραμμένη σε μπράιγ στο μπροστινό μέρος του κουτιού.

Η Lucy Edwards, ακτιβίστρια και ραδιοφωνική παραγωγός που εμφανίζεται σε μια καμπάνια με τη νέα Barbie, είπε ότι η κυκλοφορία της κούκλας σημαίνει «τα πάντα για μένα», προσθέτοντας: «Ως έφηβη ένιωθα απομονωμένη χάνοντας την όρασή μου και όχι βλέποντας πρότυπα σαν εμένα. Ντρεπόμουν με το μπαστούνι μου – αλλά το να ξέρω ότι η Barbie είχε ένα μπαστούνι θα με έκανε να νιώσω τόσο διαφορετικά για το δικό μου και θα με βοηθούσε να νιώσω λιγότερο μόνη στο ταξίδι μου για να αποδεχτώ και να αγκαλιάσω την τύφλωσή μου».

Η εκστρατεία υποστηρίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το RNIB (Royal National Institute of Blind People). «Η Barbie έχει να κάνει με τη χαρά – για την ανακάλυψη και την κατανόηση του κόσμου μέσω του παιχνιδιού – και είναι υπέροχο να πιστεύει κανείς ότι τα παιδιά με προβλήματα όρασης μπορούν τώρα να παίξουν με μια Barbie που τους μοιάζει», δήλωσε η Debbie Miller, διευθύντρια συμβουλών και υποστήριξης πελατών στο φιλανθρωπικό ίδρυμα.

«Είμαστε τόσο ευχαριστημένοι με τις λεπτομέρειες που έχουν γίνει στο σχεδιασμό αυτής της νέας Barbie τα ρούχα αφής καθώς και το μπαστούνι και τα γυαλιά ηλίου. Είναι μια αναγνώριση ότι δεν βλέπουν όλοι καλά, κάτι που σημαίνει πολλά για την κοινότητα των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όραση. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός για να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους ενήλικες με απώλεια όρασης να αισθάνονται ότι ανήκουν και ότι τους αναγνωρίζουν».

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Εκτός από την πρώτη της τυφλή Barbie, η Mattel έχει επίσης συνεργαστεί με την αμερικανική οργάνωση National Down Syndrome Society για να λανσάρει την πρώτη μαύρη κούκλα με σύνδρομο Down. Ακολουθεί την κυκλοφορία μιας λευκής κούκλας με σύνδρομο Down πέρυσι. Με οδηγό το NDSS, η κούκλα διαθέτει πιο κοντό πλαίσιο, μακρύτερο κορμό και χαμηλό μυϊκό τόνο για να αντικατοπτρίζει τα φυσικά χαρακτηριστικά που έχουν ορισμένα άτομα με τη γενετική πάθηση.

Και οι δύο κούκλες αποτελούν μέρος της σειράς Barbie Fashionistas που κυκλοφόρησε αρχικά το 2009 και για πρώτη φορά πρόσφερε μια μικρή επιλογή από κούκλες με διαφορετικούς σωματότυπους και τόνους δέρματος. Το 2019 η γκάμα επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει 176 κούκλες με εννέα διαφορετικούς σωματότυπους, 35 τόνους δέρματος και 94 χτενίσματα. Έκανε επίσης το ντεμπούτο μιας κούκλας με προσθετικό πόδι και χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου. Το 2022 κυκλοφόρησε η πρώτη κωφή Barbie μαζί με έναν κούκλο Ken με λεύκη, μια αυτοάνοση ασθένεια που προκαλεί το δέρμα να χάνει τη χρωστική του ουσία.