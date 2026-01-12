Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού

Συναγερμός στην Πάτρα για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας Λ. Η ανήλικη εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου και η οικογένειά της έχει απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει εκδώσει Amber Alert, εντείνοντας τις έρευνες για την ασφάλειά της.

Η 16χρονη Λόρα ζει τα τελευταία τρία χρόνια στην Πάτρα, μετά τη μετεγκατάσταση της οικογένειάς της από τη Γερμανία. Το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, περίπου στις 7:30, έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο και σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατευθύνθηκε προς την Αθήνα με ταξί. Οι γονείς της διαπίστωσαν την απουσία της το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε με το σχολικό λεωφορείο, την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των σχολείων.

Η Λόρα έχει ύψος 1,60 μέτρα, ζυγίζει περίπου 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν και μαύρα αθλητικά παπούτσια adidas με λευκές ρίγες, ενώ είχε μαζί της γκρι σχολική τσάντα. Σύμφωνα με φίλη της οικογένειας, πρόκειται για ένα ήσυχο κορίτσι που δεν μιλά καλά ελληνικά.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει πως η Λόρα συναντήθηκε με έναν άνδρα ηλικίας περίπου 60-65 ετών με λευκά μαλλιά, ο οποίος ήταν μαζί με ένα ακόμη κορίτσι. Ο άνδρας αποχώρησε με αυτοκίνητο, ενώ η Λόρα απομακρύνθηκε με ταξί. Η οικογένεια έχει παραδώσει το βίντεο στις Αρχές για να συμβάλει στην έρευνα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Εισαγγελία Πάτρας, ενώ ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, επισημαίνει ότι οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Οι γονείς της Λόρας απευθύνουν συγκινητικό μήνυμα, διαβεβαιώνοντας την κόρη τους πως δεν είναι θυμωμένοι και ότι η προτεραιότητά τους είναι να είναι καλά και ασφαλής.

Κάθε πληροφορία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας ζητείται να αναφέρεται άμεσα στην Αστυνομία ή στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στοιχεία από τη μαρτυρία φίλης της οικογένειας

Η ίδια μαρτυρία αναφέρει πως υπάρχει βίντεο που καταγράφει τη συνάντηση της Λόρας με έναν ηλικιωμένο άνδρα, με λευκά μαλλιά, ο οποίος είχε μαζί του ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι.

Ο άνδρας αποχώρησε με αυτοκίνητο, ενώ η Λόρα έφυγε με ταξί. Η φίλη της οικογένειας επισημαίνει πως οι γονείς και η ίδια βρήκαν το υλικό από τις κάμερες και έχουν επανειλημμένα επικοινωνήσει με τις Αρχές για να το παραλάβουν και να συνδράμουν στην έρευνα.