Πάτρα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Ρίου

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Ρίου στην Πάτρα, την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 08/1/2026 στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του

Ρίου στην Πάτρα, η Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, Γερμανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Ωστόσο, σήμερα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται ενήλικα άτομα. Η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.

